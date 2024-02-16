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開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】與英國郵政長達廿年的鬥爭

【明報專訊】這個世界什麼都在乎觀點與角度，雖是陳腔濫調，但在英國就更能深切體會。大部分公眾人物或機構都常見南轅北轍的意見，提起王室、BBC或是Coldplay等隨時都會引起罵戰。NHS（國家醫療服務）又或是英國郵政算是例外，是罕有能夠受大部分人喜愛的機構，除了900多個被郵政害得雞毛鴨血的前郵局分局負責人。

系統計錯數 900郵局負責人被控

今年年頭ITV播出的《貝茨先生與郵局之爭》（Mr Bates vs The Post Office）真人真事改編，將英國郵局的醜聞戲劇化，重演所有細節，讓全世界觀眾親歷這個幾乎難以置信的故事。簡單來說，就是不少郵局負責人在2000年頭發現他們每天收舖都計不掂條數，無論怎樣計，數目都不對。最離譜的是，數目不止錯，而且每每都顯示郵局收少了錢，令他們需要由自己銀包的錢來補貼結數。

數怎計也計不好，這班郵局負責人當然即時懷疑郵局提供的會計程式Horizon有什麼問題吧？他們各自聯絡客戶服務，但得到的答案都是一樣，就是「系統是不會有問題的」。然後，他們追問：「我不是唯一一個遇到問題的吧？」而他們都得到一樣的答案：「是的，我們沒有聽到其他人有類似問題。」

很自然的，會計系統，通常很難出錯吧？尤其是我們今時今日什麼都倚賴電腦的年代，哪有人會想到被認為是世界上其中一個最多人使用、最結實的系統，確實是會不斷計錯數？事實就是，系統不時出錯，而各郵局負責人各自用不同的方法應對。有人多次用自己的錢補貼，連自己的樓都做按揭，但最終數目還是不斷錯，走投無路，唯有出術將數計好；最終被發現被起訴，一輪審判後他至少不用入獄，比其他要入獄的受害人更好彩。

有人屈服被入罪，最終要坐監，有人則不屈服不放棄。這個人就是Alan Bates，亦是電視劇的主角、劇集名字中的Mr Bates。自1999年郵局開始為各分局裝置Horizon系統後，Mr Bates很快就發現系統有問題。一陣子後，系統說他欠郵局6000英鎊，但他堅持不找數，不會拿錢出來補貼。最終他失去郵局及所有錢，與老婆移居到威爾斯郊區。雖打算重新開始，但依然念念不忘，繼續找方法尋回公道。

Mr Bates堅信他不是唯一受害者，所以他做的第一件事就是寫網頁，希望可以找到更多受害人。然後他成立受害者聯盟，成為整個請願運動的中心人物。他努力堅持過10年，僅有階段性勝利，直至今年年頭，電視劇在ITV上廣播，震驚全國，醜聞即時成為各個媒體的頭條焦點，終於令所有受害者尋回公道，洗脫罪名。

現在醜聞被形容為英國史上最廣泛的誤判，在1999到2015年間總共有超過900人被誤判偷竊、欺詐及做假數。難以想像，尤其當你想像這900多人受了多少苦，人生完全被扭轉破壞。誰又想過一個備受喜愛的國家級機構，會成為這麼多人的噩夢？有時間的，建議還可以在網上觀看最近的審訊，其中提供Horizon系統的Fujitsu員工的口供更是讓人側目，讓人感嘆大公司在處理危機上的迂腐。

作者簡介：長居奧斯陸，心卻在四海，借消費世界各國文化，提醒自己活在當下

文：陳Damon

[開眼 大都會文藝誌]

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