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聽你說能劇，說得津津樂道。想自己研究一下，在YouTube找到完整的表演影片，看後卻感到乏味十足，不到5分鐘，成了安眠曲。睜開雙眼的時候一片迷惘，看到戴着面具的人，小步的走來走去。夢醒後，是不懂日文還是水平不足，仍未懂得欣賞。可能要跟你到現場看會比較有趣吧。

去年認識了松島誠，一位資深的日本舞者。他在世界各地有很多不同的藝術交流和表演，在香港也不少。跟本地劇團進念‧二十面體和天邊外劇場有多番合作。那次，音樂人龔志成把松島帶到我的錄音工作室裏，就立即做了個一小時多的即興練習。我選擇了用鋼琴和手風琴，來帶動松島深呼吸般的動作。龔則用了他擅長的笛子和小提琴，像海浪般的，游走於暴力與冷靜之間。記得最後他還隨手拾起身旁的啤酒罐，把它扭曲，弄出聲音來。松島更隨着聲音，慢慢將身體輾轉，像另類的舞踏，詭異卻是理所當然。完了即興，我們從牛頭角去到大角嘴一間大牌檔吃晚餐。閒聊之間，可能大家喝多一點兒酒，我開玩笑的把龔和自己邀請到日本跟松島演出。想不到，剛剛過去的1月，我們真的到日本表演。

現在想起也不禁覺得浪漫——我們去到遙遠的地方，到靜岡縣的掛川市，活在深山的一個小村落。我們和松島會合，彼此擁抱，非常快樂，一旁走過的行人也頻頻回頭。我們在這裏相聚了，有一點偶然，因此也格外興奮。那天晚上，松島帶我們到澡堂沐浴，然後再到當地藝術家的家裏吃飯喝酒，好不熱鬧。第二天清晨，大約8時，我推開窗，聽出面的河潺潺緩緩流去的聲音。向遠處眺望，一座座高山，霧氣重重，不禁有神聖的感覺。這裏有許多神靈仙獸生活着呢。在這宏大的自然世界，蘊含着無限創造的力量。在那一刻，我只能把城市的生活經驗放下。這個世界還有太多的風景等着我去感受，我認識得太少了。聽說這個村落，每在滿月，仍可聽到母狼的叫聲。但應該是神話般的流傳吧，因為日本狼在20世紀初已經絕種了。

下了整晚雨，樹梢上還殘留着反射晨光的露水。在車子緩緩駛往表演場地的小路時，空氣中有種松樹清冷肅靜的芳香，使頭腦清醒起來。表演場地是一個棄置了的綠茶工場，剩下機器的回音四處迴盪着。開始的時候，我和龔都不敢放蕩彈奏，生怕打擾山上的神靈，打擾到有秩序的土地，我們都是外來的入侵者。幸好，松島像一粒細細的種子，醞釀萌芽，用身體跟我們說：「不用怕，在一切我們看不見的地方，都充滿了期待的生命！」這帶起了我們音樂的節奏，忘我演出了一個多小時。記得表演完後，有當地的居民，一個80幾歲的婆婆說她感覺被淨化了般。

回到香港，我跟龔討論有關演出時，我們都停止了演奏的安靜時刻，那刻我們都頓然清晰地聽到了鳥雀的話語。後來再想，鳥語一直都在，只有我們改變了心態，所以才能聽到。在沉默的時候，我們可以沉溺於一朵花的綻放，沉溺於在清澈溪流邊，靜看水紋的迴旋；沉溺於聆聽松林間鳥雀的話語。在怠惰城市文化使人的身體陷溺在感官的虛無中不可自拔之時，我自不然渴望在這土地簡單的生活，在音樂中勞作。

附上表演照，攝影者是アトリエ窓（圖）。

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作者簡介：O，以音樂說故事的人

文：江逸天

[開眼 大都會文藝誌]