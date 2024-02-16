明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 一場show一次旅行

墨爾本NGV三年展精選 原住民織百米魚欄柵 天然物料寄另類想像

【明報專訊】墨爾本的維多利亞州國立美術館（NGV）雖然是澳洲歷史最悠久的美術館，但在策展當代藝術方面毫不落後，自2017年起已定期為當代藝術辦三年展（NGV Triennial），全球蒐羅館方認為重要的藝術、設計作品。負責這次展覽的NGV資深策展人Ewan McEoin對本報介紹，今年的展品主題圍繞人類與自然、人工智能、澳洲原住民文化，以及非洲離散族群。他說墨爾本有點像香港，很多有趣但不起眼的景點，要自行發掘。記者依他的建議，找到包括市井和高雅的墨爾本文化地標，讀者到訪時可順帶一逛。

展覽今年請來不少資深、當紅藝術家，如美籍日裔藝術家兼歌手小野洋子，還有2019年用香蕉和膠紙做裝置藝術作品的意大利視覺藝術家Maurizio Cattelan。只是，如果光看三年展的介紹，你大概不知道這是怎樣的展覽。網頁介紹以數量作賣點：「100個藝術項目；120個當代藝術家、設計師和團體；4層整層的大樓、1次對當今世界的有力並動人的描繪。」

英國《衛報》參觀後評價平平，說厲害的展品很多，但對每件的呈現力度不一。看完新聞稿，記者決定找負責這次展覽的NGV資深策展人Ewan McEoin，問問他除了眼花撩亂，這次藝術群星的雜燴，還可以怎麼看。

McEoin本身讀理科出身，在NGV任職前曾任不同機構的創意總監和顧問，用跨領域的視角選取展品。他說3年來世界有很多變化：新冠疫情、Black Lives Matter運動、俄烏戰爭，還有更迫切的氣候危機、突破發展的人工智能。相應地，更多當代藝術開始省思人類如何認知自身，沉浸式藝術變得更有野心。因此，人類與自然、人工智能是展覽的一大主題。此外，館方也聚焦在澳洲原住民，以及非洲離散族群的主題上。

斑蘭葉瓶幹樹編織 與自然共處

來到跟M+有點相似的NGV International大樓，香港遊客可以如何開始逛這場三年展？McEoin特別推介幾件藝術品。首先是NGV委託澳洲阿納姆地地區曼寧立達（Maningrida）社群製作的魚欄柵Mun-Dirra，由13個布拉拉部落族人負責創作。當地以編織技藝聞名，常用天然物料有斑蘭葉、瓶幹樹等。這件作品長達100米，是當地有記載以來製作過最大的一件編織品。

若以原住民視角理解編織，每一條枝條都代表了製作者的思想、經驗和情感，交織起來，是對人類文明的另類想像。「在氣候危機如此急迫的今天，我們想向原住民請教於自然相處的智慧。他們會捕魚來滿足生存所需，但成功地取得平衡，成為生態的一環，並持續實踐這種模式。」McEoin解釋。

14米高圓球 讓空氣被看見

他說數年的疫情，讓他對自然的威力感受更深。澳洲建築師Nic Brunsdon的作品(This is) Air，是一個14米高的白色充氣圓球。在展覽期間，這個球定時放氣，再充至滿氣。作品邀請觀眾反思空氣這種無形、生存不可或缺的物質。「Brunsdon讓空氣變得可見，檢視疫情期間我們因空氣而連結的事實，也明白大自然僅僅透過空氣（空氣傳播病毒），就可重塑一切。」

四腳機械裝置 回應新科技

波蘭藝術家Agnieszka Pilat在Heterobota系列中，做了3隻四腳機械裝置Basia Spot、Omuzana Spot和Bunny Spot，有點像是反烏托邦劇集《黑鏡》第四季出場的Metalhead機械狗。這一系列作品提問，我們創造的新科技，如AI聊天機器人、deepfake技術，能做到的一些事情已經比人類還要強勁。我們該感到恐懼，還是該有別的回應？弔詭的是，她現在也是SpaceX的客席藝術家，科技公司也對這個問題感興趣呢。

小野洋子宣言高掛 膠帶香蕉再現

小野洋子的作品則比較簡單：I LOVE YOU EARTH作品如其名，白紙黑字的布景板掛在NGV International的2樓外牆，告訴觀眾她愛地球。此作屬於她的Instruction Pieces創作系列，60年來在不同地方用一句話宣言。

Maurizio Cattelan則再次展出香蕉裝置作品Comedian，同樣用灰色膠紙把香蕉黏在牆壁上。不論你討厭這種概念藝術，還是覺得它有趣，都可以到NGV一睹這條香蕉的造化。McEoin沒有告訴記者，在為期數月的展期中，館方會否替自然腐爛的作品換上新蕉。

維多利亞州國立美術館三年展

日期：即日至4月7日

時間：上午10:00至下午5:00

地址：National Gallery of Victoria, 180 St Kilda Road, Melbourne, Australia

網址：bit.ly/3HHZaTJ

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：林曉慧

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 一場show一次旅行]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞