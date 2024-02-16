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開眼 藝述速遞

Friday Planner：做藝壇新星

【明報專訊】新春假期剛過去，空閒時總容易想及自身前程，或是尋找美妙事物，讓眼睛在旅行。台灣藝人郭彥甫的經驗可會帶來啟示？他在多年前淡出娛樂圈，投身藝文界做全職畫家。擅長繪靜物及人物畫的他，作品衝出寶島，曾於法國羅浮宮展出，也在美國、韓國及意大利等地亮相。近日他首次來到香港舉辦個展「矚目」，以運動員及電影為主題的畫作懸在黃竹坑WKM Gallery牆上，五顏六色的畫像，大大小小，果真矚目。

曾經身為運動員及演員的郭彥甫，對鎂光燈下、攝影機外的虛實反差，體會深刻，成為他的創作泉源。近兩米高的《男人衝刺》，呈現田徑跑手衝刺一刻的動感，畫中隱約可見不止一人在衝線，郭彥甫以靜止的畫布，凝住火熱躍動之時，這種影像視覺讓人感受「用速度停止一切」的瞬間。與《新聞鏡頭》中的運動員對視，觀者就是鏡頭，在比賽當下攝錄他的神情姿態。畫布上的構圖、視角、色彩及筆觸，疊加運用，塑造的速度與力量，展現郭彥甫以自身藝術語言傳達的熱情與生命經驗，也是他個人意志的證明。

身邊不少人有過藝術夢，往往因憂慮未來而卻步。倘對現狀心有不甘，仍蠢蠢欲動，可於本月29日前報名參加「港藝新星展覽」。活動由孫少文基金會贊助，一新美術館和饒宗頤文化館聯合策劃，目的是為本地年輕藝術家提供免費展覽平台，讓大眾認識生力軍的藝術路向。學歷和職業不拘，作品類型涵蓋中西繪畫、書法、版畫、攝影、陶瓷及雕塑，不包括裝置藝術，獲選者作品將於年中展出約3個月，更可獲展覽津貼。小試牛刀，或會閃耀光芒。

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[開眼 藝述速遞]

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