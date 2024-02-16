明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

吳興國×張軍 京崑演繹莎劇《凱撒》

【明報專訊】「當我們一直演前輩這些經典，在歷史上他自己可以留下來嗎？」台灣戲曲家吳興國說。他出身京劇，卻不願單單「繼承傳統」，一直尋找傳統戲曲在當代舞台的位置。過往他曾改編莎士比亞劇本《馬克白》和《李爾王》，在舞台上以京劇演繹。今回《凱撒》改編自《凱撒大帝》，伙拍崑曲藝術家張軍，呈現不一樣的京劇、崑曲和莎士比亞。

吳興國的蹤影散見舞台、電影和電視劇，他在鏡頭前可諧可莊，既是《賭神2》的仇笑痴，又是《青蛇》的書生許仙，但舞台上才是100%的他。他出身京劇訓練，1986年創立當代傳奇劇場，屢屢在京劇傳統創新，也屢屢惹人詬病不倫不類。

吳：只擁抱傳統會被淘汰

去年剛好70歲的他不時說起往昔遭指罵，卻仍舊堅持創新，「如果他（藝術家）沒有這個精神，那他一定抱着傳統不敢放，因為放掉它，他什麼都不是了」。他不諱言：「你只要站在原地，就是你只是承接。我不會說繼承傳統是個錯誤或者不好，但請不要反過來想繼承傳統是件偉大的事情。」

「我做成功、失敗，我都覺得不重要。」吳興國認為單單擁抱傳統只會被淘汰，尋找京劇在當代舞台的未來更為重要；無獨有偶，《凱撒》中的拍檔張軍也是藝術同路人。張軍出身上海崑劇團，後來創立上海張軍崑曲藝術中心，進一步追求崑曲現代化。他曾參與譚盾創作的歌劇《馬可．波羅》，又以崑曲演繹改編莎士比亞劇目《我，哈姆雷特》，《凱撒》則是張軍、吳興國兩人首度合作。

《凱撒》改編莎士比亞悲劇劇本《凱撒大帝》，講述凱撒大帝被眾元老背叛刺殺，但凱撒並非主角，他在戲劇中間經已身亡，一般認為背叛凱撒的元老卜拓思（Brutus）才是真正主角，表現他的內心掙扎。《凱撒》是張軍和吳興國的雙人戲，兩人不斷轉換角色，時而是討論刺殺凱撒的元老卜拓思和賈修司（Cassius），時而是預言死亡的預言者和凱撒。

糅合東西 古羅馬劇場連繫當下

莎士比亞在伊利沙伯一世時期寫成原著劇本《凱撒大帝》，文人在女性掌權的封建社會刻意回溯一個古羅馬故事，吳興國在改編原著時便讀出兩個關鍵詞：廢墟和劇場。吳興國說《凱撒大帝》的意象是廢墟，因為古羅馬在凱撒時期興盛，元老院背刺凱撒後內戰四起，文明古國淪為廢墟。另邊廂，演員在劇場不斷重演凱撒和卜拓思的命運，凱撒每次在劇場裏被刺20多刀身亡，卜拓思也永遠在叛逆的角色裏面，「人生就如夢，或者如劇場，凱撒不斷地必須死，或者靈魂必須重生，他就永遠都是在這個狀態。」

把握劇本要點後，吳興國和張軍就用傳統戲曲手法來演繹角色。以張軍為例，他受崑曲訓練數十年，本能地以崑曲行當來駕馭角色，譬如卜拓思是崑曲裏的大官生，預言者就是崑曲裏的小花臉，並且用傳統戲曲的裝飾法表現人物，讓西方經典別具戲曲韻味。雙人戲之間一動一靜、一明一暗，也猶如傳統戲曲的對比手法。

除了劇本和表演手法，《凱撒》服裝設計亦糅合東西，既呈現凱撒時期的古羅馬服裝，又配合傳統戲曲服裝的意象，將袖口設計成水袖，部分角色穿上厚底鞋；作曲家許舒亞以歌劇形式為《凱撒》作曲，但吳興國和張軍用京劇和崑曲的唱腔演唱。《凱撒》特意加入跨時空的現代文青角色，也是戲中事件的記錄者，他實時將拍攝到的內容投影到背景，讓古羅馬的劇場連繫當下時空。

第52屆香港藝術節： 《凱撒》

日期及時間：2月22至24日晚上8:00

地點：香港演藝學院歌劇院

票價：$200至$500

詳情：bit.ly/3w7PdfO

文、圖：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞