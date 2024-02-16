明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

飄洋過海 「簡單美」不變 Chubby Hearts設計師：揭示城市深與廣

【明報專訊】巨型紅心設計裝置「Chubby Hearts」從倫敦「飄洋過海」，懸浮在香港各處，在高樓大廈映襯下靈犀顯眼，為城市景觀帶來另一抹紅。裝置隨天氣升高降低，搖曳在風中，就似跟着城市節拍擺動，牽引觀眾。本報專訪Chubby Hearts設計師及藝術家Anya Hindmarch，了解她背後的設計理念。

大倫敦版4倍 「港在心中地位特殊」

Chubby Hearts是Anya Hindmarch寫給倫敦的情書，是她對倫敦愛的宣言。但向來涉足時裝及飾物設計的她，為什麼會做起戶外藝術裝置？她認為時裝和藝術一樣可以改變人們情緒，讓人變得開心，因此她開展了Chubby Hearts項目，目標簡單直接，就是藉此傳播愛和引人微笑。飄浮紅心在2018年率先出現在西敏主教座堂（Westminster Cathedral）、萊斯特廣場（Leicester Square）等地標上，其後在2019年和2022年再現倫敦，今次是Chubby Hearts首次飄出倫敦，抵達香港。經過前3次展示，Anya Hindmarch依然忠於最初，沒有為香港版裝置添加額外元素。她認為愛是一種世界通用語言，具包容性，心形如是，她期望「簡單就是美」，只要能讓人微笑便足夠，因此決定裝置保持不變，是名副其實「賞心悅目」。

Anya Hindmarch選址香港同樣出於她對這城的喜愛，原因可追溯至30幾年前她與香港建立的情感，「我很喜歡香港，大概20歲的時候已經來過這裏，之後又在香港開設了海外首間（自家品牌手袋配飾）分店，所以香港在我心中有特殊地位」。她又稱，香港新舊兼容，感覺任何事情都可能發生。因應佈置場地和環境轉變，她特別為香港帶來比倫敦版本大4倍、直徑長12米的Chubby Hearts，在中環皇后像廣場花園每天固定展出。Anya Hindmarch說：「你想像上面的空間，需要很多東西才能填滿它，所以把裝置做得更大感覺更合適。」的確，在酒店、銀行大廈包圍之下，紅心顯得渺小。離遠望去，觀眾與紅心的互動更甚有趣。開幕當天正值情人節，有情侶手捧鮮花與紅心拍照，又見一家大細合力用手砌出心形，亦有打工仔獨坐一旁望着裝置吃午餐。看到他們臉上的笑容，當刻應有被那顆巨型紅心打動。

此外，多個直徑約3米的「迷你版」飄浮紅心亦會在港九新界16處地點「快閃出沒」，包括大埔林村許願廣場、大澳、廟街、中西區海濱長廊、山頂廣場等。Anya Hindmarch指出，項目特別之處在於揭示城市特點，「我們選擇的地點有些是現代的，有些是傳統、本土的，展現城市的廣度和深度、香港的多樣」。賞心悅目後游走當區，恰巧迎合城市散步的熱潮。她當天親自到旺角花墟觀察，亦表示最令人印象深刻的不一定是皇后像廣場花園最大的那個，而要看裝置與展覽位置融洽的運作方式，就像情人節到花墟看見紅心的體驗更為獨特。共同策展的香港設計中心業務發展及項目總監林美華補充，城市風景線是展覽選址的最重要考慮之一，項目與之相輔相成，但在研究展覽地點時亦要考量人流管制、天氣、風力等因素，最終由三四十個心儀地點，篩選至現時的16個快閃位置。

高度取決天氣 團隊長期協助

當日下午在皇后像廣場花園尤其感受到裝置受天氣的影響，縱使只是拂起陣陣微風，但裝置已降到離地面2米至2.5米的距離。Anya Hindmarch稱氣球裝置背後操作相當複雜，又形容裝置像放風箏一樣，在不同日子和地點，放飛高度會有所不同，取決於天氣情况，故此需要技術團隊長期在旁協助。盼望有天紅心免受天氣限制，乘風飄揚。

Chubby Hearts Hong Kong

日期：即日至2月24日

地點：中環皇后像廣場花園及各處

（留意網站時間表）

詳情：shorturl.at/FPW16

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞