楊春棠表示，今次展品並非由專業藝術家創作，所以技巧考量為次要，反而欣賞作者如何透過創作表達真摯情感。他提到其中兩份作品《想像的花園》和《石像公園》蘊含對自然的熱愛，創作背後透視作者的想像力和觀察能力。

《想像的花園》是黃梓樺的作品，以水彩和拼貼形式創作。楊春棠指出，作品用圖案創造想像中的花園，地下草叢以三角形表達，天上太陽和部分雲朵皆以心形表現；兔子懸置空中，另有一頭小狗藏匿草叢，大多數事物跟實物顏色不同，營造不一樣的花園之餘，更表現作者對環境之情。

《石像公園》則是4件陶器，由梁翠雲、黃立江、劉思奧和黎健生創作。它們看起來像圖騰，但楊春棠發現《石像公園》融入公園裏「好日常」的觀察——一個陶偶頭頂有雀仔，另一個頭上有對講機，兩者都是公園常見事物，也象徵傳遞信息，具異曲同工之妙。餘下兩個陶偶雕了一個狗頭和一個小朋友，風格簡約，處處透露生活感，抒發作者對環境的愛好。

雖然今次展品皆為現代創作，並非中國傳統書畫，楊春棠認為仍脗合中國藝術精神「得意忘形」，追求感情真摰，形狀是否像真為次要。他又說藝術應是真善美，作者都是一班既善良又無機心的人，透過真善而獲得美。從藝術來看，殘疾似乎不是缺陷，反而是另一種觀看世界的方式？（美藝客廳‧五）

「客席策展人」簡介

楊春棠自1974年起從事博物館工作，2013年5月擔任一新美術館總監至今。1977年起任職香港大學美術博物館，在1997年晉升為該館總監，直至2012年6月從港大崗位退休。現兼任香港康樂及文化事務署博物館顧問、香港美術教育協會榮譽顧問、香港青松觀文化藝術顧問，以及香港中文大學道教文化研究中心委員。

「創意藝術無限分」展覽

日期：即日至3月16日（周日、一及公眾假期休息）

時間：上午10:00至下午6:00

地址：九龍觀塘海濱道165號SML大廈4樓一新美術館

詳情：bit.ly/3Onp7vM

文：明報藝文部

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

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