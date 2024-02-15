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副刊
Men Matters

2024秋冬男裝周 突破性別框架 一改男裝形象

【明報專訊】近年時尚界不斷探索性別界限，剛於米蘭及巴黎上演的2024秋冬男裝周，不少品牌亦藉此突破性別框架或是模糊性別象徵。例如Dior Men的主帥Kim Jones，除了在來季大玩芭蕾主題，更為品牌創造出首個男裝高級訂製服系列。

Dior Men

時裝天橋舞出芭蕾美態

Dior Men創意總監Kim Jones把芭蕾舞者的美態帶到時裝天橋，來季他從Dior的品牌歷史與芭蕾舞出發，並視已故傳奇舞者Rudolf Nureyev為靈感繆斯。不說不知，Kim Jones原來與這名傳奇舞者有着連結，他的叔叔Colin Jones曾是英國皇家芭蕾舞團的舞者，其間不但與Rudolf Nureyev成為朋友，後來成為攝影師後，也為對方拍攝了一系列攝影作品，讓Kim Jones深受啟發。

Kim Jones把系列劃分成兩部分，分別從Rudolf Nureyev於舞台上下的不同風格取材。前部分是較為日常的衣著，可見芭蕾舞者常穿的緊身針織衫、低領口連身舞衣、無袖透視背心等，配搭西裝長褲、喇叭褲、短褲，流露Kim Jones拿手的利落剪裁與街頭元素。後半部分，Kim Jones藉由首度推出的男裝高級訂製服，展現Rudolf Nureyev在舞台上的華麗風采，在服飾中加入水晶、寶石，或是刺繡，並借鏡Dior歷史中的經典設計，例如把Mr. Dior的Bar Jacket換上陽剛的輪廓，或是將品牌另一前創作總監Yves Saint Laurent的裁縫工藝應用到整體剪裁上，轉化成為男裝的語彙。系列以芭蕾為主軸創作，男裝芭蕾舞鞋亦成為騷場的焦點，整個系列每雙鞋履均以芭蕾舞鞋為基礎，有的加入織帶成為Mary Jane shoes，有的則是飾上水鑽與寶石的華麗版本，打破大眾對「男鞋」的想像。●

Givenchy

新世代紳士

Givenchy前任創意總監Matthew M. Williams剛卸任，因此來季由品牌創意團隊操刀設計。靈感源自創始人Hubert de Givenchy的紳士氣派，重新演繹他曾經穿著的白色襯衫工作服，為日常單品注入優雅氣息，塑造出新世代的New Gentlemen。系列中不難發現受Hubert de Givenchy衣櫃啟發的設計，例如飾珍珠鈕扣襯衣，或是高衩剪裁袖子的西裝外套，展現他對斗篷的熱愛；至於一件埋藏着貓咪圖案的羊毛外套，則為騷場注入玩味氣息。配飾方面，經典的logo belt用上Infinity G字母作為扣環，透過細節象徵品牌回歸根源。●

Fendi

游走城市與鄉村

Fendi來季游走於城市與鄉村之間，品牌配飾及男裝藝術總監Silvia Venturini Fendi，從追求戶外活動的上流人士汲取靈感，運用大地色調，創作出穿梭兩地的服飾。別以為Silvia向男士取經，她的靈感繆斯原來是英國王室的安妮公主，她那率性又不失優雅的打扮，正與Silvia的理念脗合，因此天橋上出現穿起來像裙褲的單品，模糊男女裝界線，並透過蘇格蘭短裙，展現都市與鄉村的二元。除了短裙和蘇格蘭裙外，還有用色鮮明的燈芯絨長褲，保留男士的粗獷感。男模手上的袋款當然也是焦點，不論是如枕頭外形般的Siesta手袋，還是可摺疊的Melon Hobo，都為騷場增添看頭。●

Loewe

穿上身的拼貼畫

Loewe創意總監Jonathan Anderson以美國當代藝術家Richard Hawkins的拼貼畫為靈感，透過藝術反思狗仔隊文化。時裝騷在一個白色立方體場地舉行，騷場由Richard Hawkins親自設計，他以品牌1960年代的櫥窗設計為雛形，並將多位品牌大使的影像混合到拼貼畫中，構成12幅作品。系列延續過往鮮明用色風格，Jonathan Anderson將代表美國的文化圖像融入每個造型，不論是大衣、毛衣、皮褲、運動褲等單品，都以喧囂飽滿的色調彼此呼應。Richard Hawkins的作品被轉化為零碎片段，拼貼組合成衣服的印花、針織提花、超大Squeeze手袋上的刺繡，以及Puzzle Fold手袋上的各種裝飾，展現藝術美感。●

Valentino

用色彩說故事

Valentino來季系列名為Le Ciel（法文意指天藍色），擅長用色彩說故事的創意總監Pierpaolo Piccioli以純淨的藍色作為媒介，反思當代男性氣質的精髓。在久遠的歷史中，藍色原被視為女性的顏色，直至過去一個世紀，才逐漸演變成為男性的標誌，例如粉藍色設計總被視為初生男嬰而設。在Pierpaolo的眼中，天藍色代表着自由與思考，當中帶有天空無限的信息。

來季雖以天藍色為主題，系列卻並非「清一色」。Pierpaolo Piccioli在當中融入了彩虹般的色彩如紅、橙、綠等亮麗的高領襯衣或外套，「主角」天藍色在整個系列所佔比例反而不高，在全部50套造型中僅有8套，成為黑白主調用色外的一股清泉。男裝在設計中融入品牌拿手的女裝訂製服工藝，透過精緻剪裁與刺繡細節，令整體形象顯得柔和，打破刻板的男性形象。●

Louis Vuitton

大玩美式西部牛仔文化

LV男裝創意總監Pharrell Williams，透過2024秋冬男裝系列探索美國西部拓荒時代，系列大玩美式西部牛仔文化，透過Louis Vuitton的精湛工藝，將西部基本款服飾提升到高級時尚精品的層次。

系列以西部文化服飾為藍本，騷場出現大量相關設計，如民族風的圖案花紋、牛仔造型與流蘇等元素，再加入寶石、手繪圖案、精工刺繡等，把法式百年品牌的奢華氣息融入粗獷的西部服飾。一系列皮具以極驚喜造型現身，Pharrell特別與Dakota和Lakota民族的藝術家合作，在經典的Speedy袋款繡上代表自然根源的Dakota Flower圖案，Keepall袋款亦手繪上獨特意義民族圖案。來季另一焦點是與Timberland合作的聯乘鞋款，由黃褐色或黑色防水磨砂皮革製成，鞋身印滿LV monogram圖案裝飾，配以真金製作的孔眼和鞋舌吊墜，既奢華又突顯hip-hop文化。●

Gucci

名副其實Ancora 不一樣的典雅不羈

Gucci的2024秋冬男裝系列，創作總監Sabato De Sarno延續了2024春夏女裝的Gucci Ancora主題。這裏說的延續，不單止是概念上，而是接近將整個女裝系列倒模再造一次成為男裝版。我們之前的報道就引述過Sabato De Sarno對意大利語Ancora（再次）更深層意義的解釋：讓時尚變得像親吻或擁抱般令人陶醉的東西一樣，讓人們即使擁有過，也要一而再地想擁有更多。這個「再次」正正體現於2024春夏女裝與秋冬男裝兩系列之間，是名副其實的Ancora。

Sabato稱以一種鏡像的手法（The mirroring approach），將女裝重塑成秋冬男裝系列，這個做法其實帶有一定風險，就是難免令人覺得設計師有蒙混過關之嫌；但另一方面，此舉亦反映他對設計的自信和雄心，誓要將重新定義後的Gucci以另類方式再次展示大家眼前。男裝造型其實並非搬字過紙，在廓形、比例、剪裁及個別細節上都經過精巧的再次潤飾，讓男裝呈現與女裝不一樣的典雅和不羈氣質。系列中亦有女裝中未見的細節，例如呈朦朧層次感的GG圖案、以彈簧扣牽繫的幼領巾絲帶、換上經典彈簧扣的加大版Jackie 1961手袋，以及經典loafers的厚底版，鞋底以縐紋橡膠製成，鞋面的織花紋及鞋頭的金屬片，令原本斯文的鞋款變得叛逆型格。系列以外，時裝騷的賓客亦有彩蛋，除一貫型男明星外，還有（配圖左起）嬌美可愛的IU和變性演員Elliot Page，兩人同場出現帶出一點「蛻變」感覺，為時裝騷增添包容多元的氣氛。●

Prada

回歸四季輪轉本質

Prada的2024秋冬系列的概念乃回歸本質，以人類對大自然循環的依戀作靈感。這裏說的自然循環當然包括四季的更替，而四季節奏與自然秩序，正是決定服裝姿態的重要因素。時裝騷場由品牌老拍檔荷蘭設計工作室AMO負責，場地構築出一個融合辦公室內部和自然景觀的場景，包括在玻璃地板下內藏的石春小河流和佈滿紅葉的草地，以展現這兩個看似矛盾對立的共存世界，探討人性的基本真理、人類的自然本能和情感所需。服裝方面以西裝為主，版型闊平方正的西裝褸襯以收身褲子，形成顯高顯瘦的對比廓形。四季的主題則由配飾「代勞」，例如搭帶涼鞋，也有類似泳帽和泳鏡的配飾作點睛之用。●

Emporio Armani

航海軍事元素 大海男女兒

Emporio Armani將時裝騷氣氛營造成北風凜冽的港口，模特兒就是進出的水手、船員、工程師和軍官，全部以勇敢堅毅的心態面對大海的挑戰。系列衣飾充滿航海和軍事元素，用色乃海軍藍、鋼鐵灰、冰雪白和午夜黑等，就是浩瀚大海的色調。服裝輪廓清晰，例如寬肩闊膊的長褸、短外套和水手領外套等，馬甲和圍兜則穿在外套之上，增加功能和造型層次，再襯以寬鬆長褲、水手帽或貝雷帽，以及厚底綁帶靴子；部分服裝飾有如海面一粼星芒的精巧刺繡，令系列帥氣倍增。值得一提的是，在100多個造型中包括30多個女裝造型，數量雖不及男裝，卻瀟灑豪邁得足與男裝平分春色。●

（2024 FW 秋冬男裝時裝周特集）

文：劉詩言／溫兆明

編輯：陳淑安

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