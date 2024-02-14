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廚房說書人：努爾哈赤的過年餃子

【明報專訊】龍年伊始，跟讀者拜年，祝大家平平安安，事事順心。今篇也應節，跟大家談談過年食俗。南方人守歲，會全家一起吃湯圓，寓意團圓甜蜜；而北方人則會吃餃子，餃子形狀像元寶，所以很多人認為，乃取其招財進寶之意。

但其實，守歲吃餃子，起初是取「更歲交子」之意。「子」乃「子時」（晚上11時至凌晨1時），乃農曆除夕與新年交替之際，而「餃」與「交」音近，於是漸成「更歲餃子」。因此餃子要在除夕晚包好，且在年初一凌晨1時前吃下。

吃素餃子悼念死者

有趣的是，過年吃餃子，不單是漢人習俗，也是清室習俗。話說，清太祖努爾哈赤以十三副遺甲起兵，南征北討，殺伐連年，鞍下屍骨無數。到了霸業初成，人也年紀大了，心裏漸生愧疚，遂對天起誓，每逢過年，就不動葷，吃素餃子，以悼念死者。從此除夕夜吃素餃子，亦成了清室慣例。清室過年吃的素餃子，餡料主要是乾菜（可以想像，北方歲末苦寒根本難有新鮮蔬菜），有馬齒莧、金針、木耳，以及蘑菇、筍絲、豆腐乾等。

王室做事自然不會馬虎，吃餃子也要在專門地點，那是在皇帝住的乾清宮左側的昭仁殿東小屋。當皇帝登上乾清宮台階時，御膳房開始煮餃子，到東小屋坐下時，餃子便得出鍋，半點不能馬虎。（清室規矩，自臘月底至正月間，皇帝每過一道門檻，隨侍太監就要放一次鞭炮，所以御廚可以按鞭炮聲掌握煮餃子時間，準確無誤。）

皇帝吃餃子的儀式感十分重，據《御茶膳房》檔案記載，嘉慶四年時，他吃餃子用的黑地金漆大吉寶案，上書有「一人有慶」、「萬國咸寧」、「甲子重新」、「吉祥如意」等吉語，案上又擺放了四個佐料盤，分別盛了醬小菜、南小菜、薑汁、醋，分別壓在四句吉語上。

皇帝坐下後，太監手捧紅雕漆飛龍宴盒跪進，內有兩隻繪有「三羊開泰」的大碗，一碗盛有素餃6隻，另一碗則盛有「乾隆通寶」、「嘉慶通寶」各一件（這時乾隆未死，只是退位，仍是太上皇）。太監把碗取出，放在案上的「吉」字上，再請「萬歲爺進煮餃子」，嘉慶才獨自一人吃。但到了清室晚期，皇帝開始把祖宗遺訓淡忘，光緒吃餃子的地方已變成養心殿，素餃子也變成肉餃子，如白菜豬肉、韭菜豬肉、羊肉餡等。

最後順帶一提，滿人真的十分喜歡吃餃子，這甚至影響到日本。上世紀30年代，日軍進駐「滿洲國」，接觸到並愛上了餃子，直到二戰戰敗，撤出中國時，也一併把水餃和其做法帶回日本，遂發展成日後日本的「國民料理」。●

文：蔡子強（隔周刊出）

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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