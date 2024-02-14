開香檳享甜蜜時光

情人節送一束花加一瓶香檳給女神，絕對浪漫到爆。女士大多喜歡bling bling，選粉紅金酒樽的粉紅香檳送給她最適合打卡，即刻加分。推介Champagne Victoire Rose Gold Brut限量版粉紅香檳，粉紅代表浪漫，酒樽造型設計獨特，向18世紀酒樽設計致敬。香檳以40% Pinot Noir、55% Chardonnay和5% Pinot Meunier混釀而成，帶淡粉紅色，充滿紅果香氣，帶紅莓、野生士多啤梨、白花、蜜糖、牛油麵包、黑莓及礦物等味道，餘韻適中。（leungyick.com，$638）

那情人節送什麼香檳給男神？我建議Grand Cru香檳。法國香檳區的Grand Cru葡萄田非常罕有，只佔整個香檳區約5%，亦只有以100% Grand Cru葡萄田葡萄釀造，才可在香檳酒標寫上Grand Cru，寓意對方就像Grand Cru一樣是「最好的頂級男神」，他收到這份心意一定心心眼。推介G.H.Mumm香檳莊的頂級系列Maison Mumm RSRV Blanc de Blancs 2014年，這香檳莊系列只選最好年份出產。RSRV代表ReSeRVed，原本是酒窖大師在收割和釀造過程中用於選擇和識別最頂級葡萄酒的標籤記認。這系列起初是限量珍藏酒款，只向香檳酒廠親密好友提供，近年才對外公開發售。RSRV Blanc de Blancs 2014年白中白香檳以100% Chardonnay葡萄釀造，帶淡金黃色，氣泡綿密優雅細緻，帶白花、白桃、香梨、柑橘、牛油麵包、蜜糖及礦物等味道，餘韻悠長。（Duty Zero，$1015）

優雅紅酒性價比高

如果女神喜歡紅酒多點，送上有心心圖案的紅酒給她一定會令她心甜，推介法國波爾多三級酒莊Château Calon Ségur的副牌紅酒Château Calon-Ségur Le Marquis de Calon-Ségur 2018年。為什麼推介副牌而不是正牌？因為性價比高，$400以下又有心心圖案在酒標，醒酒時間不需太長（約30分鐘），平易近人。酒標的心心圖案是莊主Nicolas-Alexandre Marquis de Ségur對酒莊表達的愛意。18世紀時他亦擁有Château Lafite及Château Latour，但他說他的心並沒有向着Lafite或Latour，仍是傾情Calon Ségur，這心心圖案在18世紀已經存在。2018年是波爾多酒區的好年份，Le Marquis de Calon-Ségur 2018年獲多名酒評人給予相當高分數。以Cabernet Sauvignon、Merlot、Cabernet Franc及Petit Verdot混釀而成，帶深紅寶石顏色，優雅而充滿果香，帶橡木、烤烘、黑莓、黑車厘子、黑布冧、黑醋栗、香料、朱古力及香草等味道，活潑具層次。（各大酒舖有售，約$300至$400）

法國布爾岡的葡萄酒一向優雅具層次，像一個有內涵的公子，情人節跟男神開瓶布爾岡紅酒，表達你欣賞他的內涵及層次，相信他一定高興。很多人都知布爾岡葡萄酒比較貴，但其實也有性價比高的選擇，推介Domaine Bouchard Père et Fils Beaune 1er Cru Clos de la Mousse Monopole 2017年。這酒莊及酒商歷史悠久，始於18世紀，是布爾岡最大酒商之一。這紅酒來自單一葡萄田，以100% Pinot Noir釀造，香氣四溢，單寧細緻，優雅具層次，帶紫花、紅車厘子、紅莓、野生士多啤梨、礦物、土壤氣息及香料等味道，餘韻適中。（Kerry Wines，$588）

來杯氈酒chill一下

女士大多喜歡氈酒帶多重香氣，一般加湯力水及冰，不像淨飲那麼烈，容易接受。推介你送荷李活男神Brad Pitt的氈酒 The Gardener French Riviera Gin，為她帶來驚喜。來自法國的有機氈酒去年正式推出市場，屬London Dry Gin風格，充滿杜松子及柑橘香氣，還帶橙花、粉紅西柚、橙皮、檸檬、食物及香料味道，非常清新。邊喝杯Gin & Tonic邊談情，一起感受來自法國南部的風情，相當chill及浪漫。（HK Liquor Store，$515）

如果選一瓶氈酒和男神過情人節，我建議限量版及複雜一點的氈酒，突顯心思。本地氈酒廠「無名氏」推出的限量版N.I.P Madeira Cask Aged Gin，曾入Madeira酒桶，Madeira酒是葡萄牙的加烈酒，由乾型至甜型都有。氈酒吸收了Madeira酒桶香，酒色帶深金黃色，口感順滑，帶杜松子、柑橘、甘草、草本植物、黑色水果、棗子、焦糖、雲呢拿、朱古力、茶和肉桂香料等味道，相當特別，帶甜美的氈酒讓你和他分外甜蜜。（nipdistilling.com，$628）

淺嘗威士忌促膝談心

情人節正值農曆年，當然也不要忘記你的男神爸爸，選一瓶龍年特別版威士忌和他共賀新年及情人節，他一定甜到入心，推介The Glen Grant 18年龍年限定禮盒單一麥芽威士忌，附送金色幾何龍頭酒塞，超有型！來自蘇格蘭Speyside區的The Glen Grant單一麥芽威士忌，是最古老的威士忌酒廠之一，始於1840年。這18年波本桶單一麥芽威士忌味道較甜美，帶雲呢拿、焦糖、提子乾、柑桔、糖漬梨子、果仁、香料及蜜糖等味道，餘韻帶點辛辣。倒一杯威士忌和男神爸爸邊飲邊談心，相當溫馨。（偉成洋酒，$1298）

如果想揀瓶較甜美及容易入口的威士忌和女神分享，可試試最近引入香港的Fettercairn單一麥芽威士忌，來自蘇格蘭Highland酒區，始於1824年，風格較輕柔甜美。推介Fettercairn 18年單一麥芽威士忌，以16年波本桶及2年蘇格蘭木桶熟成，有點雪莉桶影子，輕柔易飲，帶焦糖、香料、乾梅、亞熱帶水果、牛油麵包及果仁等味道。以蘇格蘭木桶熟成的威士忌屬少見，頗特別，可以與她邊飲邊分享大家飲到的味道，慢慢促膝談心，享受浪漫時刻。（Caskells，$2630）

祝大家情人節快樂！Cheers！●

黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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