心頭好化身大膽設計 腕表玩輪盤 聽教父主題曲

Jacob & Co.創辦人Jacob Arabo及兒子 Benjamin對《教父》電影情有獨鍾,2022年趁電影上映50周年,特別推出Opera Godfather 50th Anniversary腕表,將電影經典場景——主角Michael在西西里島娶妻、大哥Sonny在車上被掃射的一幕,還有幽怨的電影主題曲,統統放進在內,以腕表向電影致敬。

Jacob & Co.早前在香港半島酒店開店,將Opera Godfather 50th Anniversary腕表和一系列新表帶來香港。新店跟Cortina Watch合作開設,是品牌全球第10間獨立銷售點。這也是品牌繼日本、韓國和馬來西亞之後,亞洲的第4間店舖。品牌向來以超越傳統製表界限的創新複雜設計聞名,選擇在半島開店,也突顯了品牌的高級定位。店舖裝修以黑白為主,富現代感的空間設計搭配銀色亮點,延續其他亞洲區獨立銷售點的統一美學,亦融入了創辦人Jacob Arabo鍾情的裝飾藝術(Art Deco)元素。

Jacob & Co.登港 亞洲第4間分店

Jacob & Co.的腕表魅力,不僅體現在技術上的創新,亦經常以各種寶石製成設計大膽的高級珠寶腕表,同時為追求奢華和個性化設計的客人提供訂製服務。趁着新店開業,專門店內展出了多款備受追捧的限量作品。

其中Casino Tourbillon腕表由品牌自製手動上鏈JCAM51機芯驅動,直徑44毫米,搭載18K玫瑰金表殼。複雜精確的機芯由268個零件和24顆寶石組成,提供72小時動力儲備。透過表底蓋的6時位置,可清楚看到每分鐘自轉一次的迷人陀飛輪。當啟動8時位置的按鈕,即能欣賞輪盤造型的表盤急速轉動,上方更設有一顆白色小珠,讓大家在表盤上玩輪盤。表盤以一塊經鏡面拋光的黑色瑪瑙製成,並配以5N金色、添加白色Super-LumiNova塗層的指針。腕表巧妙地融合了藝術和奢華的感覺,僅發行101枚,另有璀璨的鑲鑽版本。

教父經典場景刻上表側

Jacob & Co.品牌創辦人Jacob Arabo和行政總裁Benjamin,父子二人皆對經典電影《教父》深感共鳴,在2022年時特別製作了別具意義的Opera Godfather 50th Anniversary腕表。這款限量傑作融合時計、電影與個人情感,當時甚至選址意大利西西里島的電影原拍攝地點舉行發布會。

腕表搭載了一個具有音樂盒複雜功能的三軸陀飛輪,並飾以13個電影經典場景的精緻雕刻,例如Sonny Corleone在車上被槍殺的一幕、Michael和第一任太太Apollonia結婚的畫面等,更融入了電影中的著名台詞如"I'm gonna make him an offer he can't refuse.",細緻造工令人驚歎。腕表內兩個可播放電影主題曲的音樂盒,捕捉了《教父》的精神和其在電影史上無可取代的地位。腕表以獨家禮盒包裝,當中包括一個水晶瓶和一支特別設計的鋼筆。腕表為此傳奇電影上映50周年而設,故限量發行50枚。

蝙蝠俠、Bugatti超跑為靈感

電影以外,DC漫畫也成為品牌的靈感,直徑46毫米的Gotham City腕表便是向蝙蝠俠Bruce Wayne致敬的設計。腕表表殼以18K玫瑰金製成,體現其黑暗騎士的特質,機芯具備一對三軸陀飛輪。腕表融合黑暗卻調皮的元素,除了巧妙運用與表殼相輔相成的金色籠罩,還添置了蝙蝠標誌形狀的表盤,以及各種以蝙蝠俠為靈感的細節,例如高速陀飛輪便以獨特的蝙蝠形橋板固定。腕表整體結構十分複雜,僅製作36枚,另有黑色DLC鈦金屬版本。

汽車跟腕表一樣,也是男士的心頭好。品牌鍾愛超級跑車品牌Bugatti,並合作推出Jacob & Co.×Bugatti Chiron Tourbillon腕表,以Bugatti著名16缸引擎為靈感設計,濃縮在一塊大型藍寶石水晶之下。腕表內的懸浮機芯由578個部件組成,佩戴者可透過表冠啟動獨特的動態功能,在腕上感受類似啟動引擎的快感:腕表內的曲軸、活塞和渦輪增壓器會恍如引擎般運動。腕表提供5級鈦金屬、18K玫瑰金、寶石鑲嵌和藍寶石水晶款式等多種材質版本。

天文系列熊貓主題 工藝精湛

在眾多特別版腕表中,以熊貓為主題的Astronomia Art Panda腕表應該最深得中國市場歡心。腕表採用造型獨特的藍寶石水晶鏡面和18K玫瑰金表殼製成,主要部件包括單軸陀飛輪、重1卡的Jacob Cut鑽石和一個鎂藍色漆飾地球模型,環繞於機芯周圍的玫瑰金熊貓和竹則以手工雕刻、彩繪製成,設計與製作過程歷時數月,確保能夠完好地融入複雜的機芯結構中。跟其他Astronomia系列腕表一樣,表盤上以Jacob Cut鑽石等組成的4個「衛星」部分,各自以不同速度旋轉。僅發行9枚的Astronomia Art Panda腕表體現了品牌對尖端技術、精湛工藝和藝術美學的追求。●

