善養救未來：不同「部分」在說話

練習內觀自己心聲、情緒

很有趣的是，導師在課堂上無時無刻都會用「部分」來形容自己內在的狀態，有一次上課途中，他突然說：「我想向你們講一些東西，但是有個部分叫我不要講，請大家給我一點時間處理。」然後，他就合上眼沉默了一會兒，在心裏對話一番，再從容自若地跟我們說：「裏面有個部分擔心我說得太深奧，大家會不明白，現在它們溝通好了，我現在可以講。」

我對於導師能夠如此敏銳地覺察內在每個當下的狀况，並清晰感應到不同部分的心聲、情緒和需要，感到非常詫異！我覺得，這細膩的自我關懷，可以為自己帶來很多平安，對身心健康很好，所以決定要好好學習和練習。後來，我更發現有其他好處。

例如，我試過對朋友的拖延感到煩躁，不久我坦白對她說：「我有個部分對於那拖延感到很煩躁，但又有個部分體諒你為何會拖延，為你感到辛苦；還有另一個部分，覺得難以啟齒，害怕告訴你我有多煩躁。」當我這樣跟朋友表達時，她沒有覺得我在批評她，反而很感謝我坦誠表達，更主動作出建議去回應拖延的問題，我們的友誼也因此變得更深厚。

我持續練習用「部分」來內觀自己和別人，不單對我們都更寬容和加強連結，也不知不覺感染了女兒。

有一次，女兒因為一件小事被教師罰離開課室，要待在校務處，她覺得不合理，而且，她對於這個教師每當見到不喜歡的行為時，總不作口頭告誡，動不動就罰學生放學後留堂的處理手法不滿意，於是她決定要跟教師直接對話。

女兒效法 坦誠對話感動教師

她在午休時去找這名教師，跟他說常常這樣懲罰學生，會損害師生關係，讓大家更加不喜歡他的課。她建議他關心一下學生不合作的原因，有時可能是家裏發生什麼事，令他們情緒不安穩。教師聽完後，說他從來沒有想到這些東西，竟然很感謝女兒，還說：「那麼你必定一直都不喜歡我了。」女兒卻說：「不是這樣，我不喜歡的只是你課堂上處理秩序的手法，不是你整個人，我知道你是很用心思教我們的。」教師聽到女兒這樣回應，很是感動，說女兒很成熟，更即時破例邀請她跳級加入學生會，為同學服務。

女兒告訴我這件事的來龍去脈時，我覺得很感動，然後她補充說與教師這樣對話的方式是從我身上學習到的，叫我要感謝自己！她這樣說讓我更加感動，我這次很深刻地感受到身教的威力，同時也很深刻地感受到用「部分」概念來運作人生和處理人際關係的巨大威力！

此刻作結時，我的內在出現了這些部分：一個擔心的部分說：「你這個故事會被視為是在炫耀自己和女兒的，不要寫出來！」又有一個欣賞的部分說：「這例子很不錯啊，寫出來很好呢！」還有一個戰戰兢兢的部分說：「隨它吧！」最後更有個快樂的部分說：「這個結尾好有趣，就這樣吧！」

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人、生命教練）

作者簡介：教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]