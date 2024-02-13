升學攻略：幼稚園及小學篇

問◢ 本人家住馬鞍山。孩子獲基督教挪威差會主辦信義中英文幼稚園全日班、香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園全日班及聖母無玷聖心幼稚園下午班取錄，來年入讀。張煊昌周五有Fun Friday，聖心則有升小優勢。如果希望有良好英文語境以銜接小學，應選哪一間？

答◢ 參考教育局評核報告，本人給信義中英文幼稚園的評級為A+，香港中文大學校友會聯會張煊昌幼稚園及聖母無玷聖心幼稚園都是A。你特別提出張煊昌周五有Fun Friday，的確，該校重視愉快學習，更透過AI，讓幼兒感受學習的樂趣。聖母無玷聖心採用故事教學，英普專科專教，有不少畢業生升上其小學，但不是直升。你住在馬鞍山，論就近入學的話張煊昌及聖母無玷聖心都不錯，如果孩子活潑好動，可選前者，文靜乖巧可選後者。

■協幼、學之園學術不相伯仲

問◢ 小女有幸獲協恩中學附屬幼稚園上午班及學之園幼稚園（迎海）下午班取錄，本人喜歡協恩着重品德禮貌，但學之園着重語文能力。請問兩者在學術上比較如何？想入直資或私立小學，讀哪間會比較好？協幼上協小是否很難？我們不是34校網，是否要搬遷？

答◢ 協恩除了重視六育均衡發展，亦重視幼兒語文學習，所以學術上兩校不相伯仲。入直/私小學的機會要視乎學生的資質和面試能力，根據網上公布的資枓，學之園升直/私小學比較好些。協幼有不少畢業生升上協小，難易亦視乎學生在幼稚園的表現和面試表現，如果不是34校網，在統一派位甲部亦可以申請，不過學位不多（只有統一派位的10%），如果要多些獲派機會，可能要考慮搬遷，因乙部學位要住那個校網才派該校網的學校給你。

■女拔小、蔡繼有、港同一條龍 利升中

問◢ 本人希望為女兒選一間有良好英文語境的小學，現目標為直資及私立，心水包括保良局陳守仁小學、拔萃女小學、保良局蔡繼有學校及港大同學會小學。其實以居住地點及學費來考慮，保良局陳守仁小學會是首選，但又因為它沒有直屬中學，怕到時又要辛苦找學校。想問保良局陳守仁小學畢業生是否容易考到band 1中學？小女較文靜，但喜歡閱讀，學術能力也不錯。如果撇除學費和地點，你會建議哪一間？

答◢ 拔萃女小學、保良局蔡繼有學校及港大同學會小學都是一條龍學校，畢業生全都有機會直升其中學，而3間中學都被家長認為是band 1的，所以最值得你考慮。至於陳守仁，根據學校網頁顯示，去年有不少畢生獲band 1中學取錄，例如拔萃女書院（1人）、港大同學會書院（10人）、聖保羅男女中學（8人），所以亦都可以考慮，因近你居住地點，學費也較便宜。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]