明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

言語自聊：關注兒童吞嚥困難

【明報專訊】當我們談到吞嚥困難時，大多數人可能會聯想到老年人，然而我們不能忽視小朋友也可能面對這個問題。兒童吞嚥困難對小朋友的生活和健康有重大的影響。今次讓我們一起來了解這個問題。

吞嚥困難（dysphagia）指的是一種影響正常吞嚥過程的疾病或症狀，即食物在咀嚼、吞嚥，到進入食道的過程中遇到的困難。這種困難可能由結構異常、神經肌肉控制問題或其他醫學狀况引起。我們可以想像，如果食物沒有經過咀嚼，或者沒有順利進入胃部而誤進肺部，就可能引發吸入性肺炎等嚴重併發症。因此，兒童吞嚥困難不僅會對他們的肺部健康產生負面影響，還可能導致營養攝取不足。

食物誤流進肺部 引致肺炎

在醫院工作的時候，曾遇到許多兒童吞嚥困難的個案，這常常令整個家庭心力交瘁。我記得有一名小朋友（化名：家浩），他只有2歲，患有先天性腦神經疾病。在半年內，他不斷患上肺炎，而肺部似乎並非受細菌感染。醫生轉介他予我們作吞嚥評估。臨牀評估發現，家浩在飲用流質時有時會嗆到，因此我們做了X光吞鋇造影檢查（VFSS），即讓小朋友在X光下吞食小量含顯影劑的食物，觀察食物是否完全進入胃部。結果，在檢查過程中，我們發現原來家浩在飲用流質和進食固體時（即每次喝水和吃飯時），都有部分水或食物誤流進肺部。肺部主要用於呼吸而非消化，因此長此下去，肺部當然會發炎。雖然醫生用藥物治好每次的肺炎，但由於未處理導致肺炎的根本問題，吸入性肺炎仍然不斷發生。

因為這情况，醫生建議家浩短暫使用鼻胃喉餵食。這當然令家浩爸媽感到很「心痛」和「頭痛」。心痛的是眼見家浩每餐都要以鼻胃喉餵食，未能享受食物，而每次更換鼻胃喉又會為他帶來不適；而頭痛的是，家浩未明白自己的情况，整天嚷着要吃東西。此外由於一直插着鼻胃喉是很不舒服的，他會自行拔去鼻胃喉，每次拔去又要大費周章，找護士到家插回喉。所以，他們即使知道讓家浩嘗試「偷吃」一點食物會有風險，但也有好幾次給他用口進食。可惜，這幾次嘗試均引發吸入性肺炎，家浩又要進醫院住幾天。所以以後也不敢再冒這樣的風險了。

訓練肌肉調整姿勢 逐漸康復

與成人一樣，兒童吞嚥困難是可以治療的，我們為家浩作個人化的訓練，針對導致吞嚥困難的肌肉作治療，包括肌肉訓練、姿勢調整和吞嚥治療等，加上家浩爸媽每天也勤力地為家浩訓練。通過一段時間後，家浩逐漸恢復進食固體食物的能力。

儘管兒童吞嚥困難不如老年人那樣常見，但我們絕對不能忽視這個問題。兒童吞嚥困難可能對他們的發育、營養攝取和肺部健康帶來長期的影響。我們需要加強對兒童吞嚥困難的認識，提供適當的醫療和治療支持，以確保他們能夠正常地進食和成長。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第488期]

相關字詞﹕吞嚥困難 Konnie姑娘 言語自聊

上 / 下一篇新聞