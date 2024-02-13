家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（七）

家長協助孩子，按其性格強項健康發展，對他們的精神健康相當重要，因為性格強項不僅能夠提升幸福感和自信心，還能夠幫助孩子在遭遇逆境時，展現出抗逆力。運用性格強項，特別是孩子的突顯強項（signature strength）——即表現得充滿激情、優於同儕的強項，並常常有運用或表現的機會，可以促進個人的正面情緒、生活滿意度和心理健康，從而增強抗逆力，使孩子在面對困難和挫折時，迅速恢復並適應新環境。家長可以通過以下幾種方式，利用孩子的性格強項，培養他們的抗逆力：

Passion（熱情幹勁）：

激發孩子進一步探索的熱情和堅持，讓他們發現自己的潛能和可能，甚至進一步挑戰自己的極限。家長可對孩子說：「你很有好奇心，你不妨嘗試學習新的技能，建立新的興趣。」「你真有毅力，我相信你的熱情能夠幫助你克服今次的困難，完成任務！」

Autonomy（自主規範）：

給予孩子適當的自主空間和責任，讓他們學會自我管理和自我調節，如對他們說：「你很有領導才能，我讓你負責這個小組的活動規劃。」「你很會規範自己，我相信你可以按時完成你的作業。」

Challenge（勇敢挑戰）：

陪伴孩子接受挑戰、處理困難和面對失敗，幫助他們尋找解決問題的方法，令他們學會從錯誤中成長，如對他們說：「即使遇到了挫折，你也勇敢面對，媽媽陪你學好。」「你可以開明地想，比較和嘗試不同的辦法，看看哪一個更有效。」

Encouragement（鼓勵讚美）：

給予孩子正面的反饋和肯定，讓他們意識到自己的價值和優勢，如對他們說：「你的創造力真令人驚歎，你做的飛機模型非常精緻！」「你的勇敢值得讚揚，能夠誠實地承認錯誤，向別人道歉。」

每個孩子的突顯強項都不同，如果電影《年少日記》中的有傑的「聲演」（扮毛公仔說話）的創造力得到尊重，有發展和發揮的機會，而沒有被迫跟弟弟一樣去彈好琴，讀好書，做「學霸」，孩子本身，甚至他們一家的結局就會大大不同。家長宜根據孩子的個性和生活具體情况，靈活運用以上辦法，讓孩子的突顯強項得到發揮，成為更堅強的人。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]