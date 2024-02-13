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Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

童繪遊樂場：畫龍點睛

【明報專訊】今天是農曆大年初四，先恭祝各位同學「學業進步」，也祝各位家長「升學一條龍」，孩子順利從小學升上心儀中學。

每逢新一年，很多朋友都會回顧過去，展望未來，再經歷「龍年」，令我最深刻的回憶，正好是2012年，即12年前的龍年，我們策動了一個大型慈善繪畫活動——「百家千色．畫出彩龍」。

當時集合了Art Playground的大小學生，合力繪製了一幅15×24呎的巨龍畫，並為慈善機構「奥比斯」籌得了善款，當日的種種熱鬧情景，畫面仍然記憶猶新，印象深刻未減，昔日的同學仔，今天已經長大，各自為理想努力開拓未來。其實讓孩子多參加一些與繪畫相關的活動，得着一定不下於「比賽」，家長的支出也會比較「經濟」和「有意義」得多。

「肯畫就好，熟能生巧」

適逢農曆新年的長假期，很多家長也會帶孩子外遊，既可讓自己休息一下，也能享受天倫之樂。有家長問我，在外遊期間如何讓孩子保持繪畫的練習和興趣，我會建議孩子將外遊所見感興趣的事物，用畫筆記錄下來，此舉更可令他們暫時放下手機。而在旅途上繪畫，因為停留時間不多，繪畫用具及素材應以簡單為主，一本小畫簿和幾支鉛筆已經很足夠，如能配備一些畫黑線的marker和小盒裝水彩套裝就更加理想。遇到較為複雜的情景或物件，可先拍攝下來，待晚上返回酒店後才「補筆」。養成繪畫習慣就是最好的練習，還是那一句：「肯畫就好，熟能生巧」，共勉之！

文、繪圖︰Mr Liu（Art Playground Academy Of Arts營運及創作總監／德國Faber-Castell繪畫藝術證書課程總監）

作者簡介：從事廣告創作及藝術設計教育多年，曾為多個著名品牌打造宣傳企劃。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第488期]

相關字詞﹕龍年 繪畫 親子筆陣 童繪遊樂場

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