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副刊
Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

英倫助鄰：英國冬天很難過？

【明報專訊】人人都說移民英國最不適應的就是天氣，尤其是冬天，日短夜長又濕又凍，天氣極之差。來了這裏已差不多3年，總結了些對冬天天氣的體會，可以和大家分享一下。

日短夜長 容易心情低落

人人都說英國冬天日照短又長期天陰陰「好難捱」。早上8點去上學還未天亮，但下午4點回家已經入黑，這樣的日子對於我們這些慣了亞熱帶天氣的人來說的確是個大挑戰。這不止是出入作息起居的不習慣，更重要是在日光不足的情况下，容易令人心情低落。而事實上，NHS（National Health Service ）亦建議國民在秋冬之間服食維他命D去補充因日照減少而攝取不足的問題。

但話說兩頭，有失亦有得。在夏天早上5點就日出，一直可以到晚上10點才天黑；能夠在陽光下進食晚餐甚至消夜的日子又是另一番景象！

倫敦最冷月份 平均約2.3℃

英國冬天自然不可能跟聖誕節也可穿短袖衫，有時甚至要開冷氣的香港相提並論。但其實英格蘭的冬天大部分日子都是在0℃以上，有些時候日間還有雙位數的。倫敦最冷的月份平均大約是2.3℃，跟廣受港人歡迎的「鄉下」東京的2.8℃其實並沒有太大分別。當然，若你選擇住在蘇格蘭或一些沿海長期受冷風吹着的地區，溫度和體感自然會再冷一截。

然而因為英國房屋都以雙層結構興建，近年的建築標準亦早已在中層加入保溫物料；再加上雙層玻璃窗戶，其戶內保溫能力絕對比香港的樓宇高得多。今個冬天有好幾天香港都跌到10℃以下，香港家庭較少暖氣裝置，相信一定非常寒冷；相反在同一個時空，地球另一邊的英國比香港更暖！

牆身發霉帶來煩惱

在我個人來說，日光少、天氣凍都並不是太大問題，亦總算適應了。但冬天的濕反而帶來了些少煩惱。

由於天氣凍，室外室內溫差很大，若空氣流通不足，水凝（condensation）情况常有出現。在屋內許多平滑而又冰冷的表面很容易滿佈水珠，窗口、門邊、浴室天花，甚至牆身、衣櫃背板都可能因水氣不散而發霉。這不單有礙觀瞻，情况嚴重更有可能影響健康。再加上我家人多，每日煮足3餐、室內晾衫，還有每晚的熱水浴……水氣的產生量極大，令這問題在我家顯得更加嚴重。為了解決這問題，我們現在仍不斷有大大小小的改善工程，希望增強屋內的保溫及通風，令condensation減少。

學到老，做到老。在新的國度裏，調整一下自己的執著，積極面對，難題總會有解決方法。

文：Eiffel

作者簡介：三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。

www.facebook.com/LunLondon

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[Happy PaMa 教得樂 第488期]

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