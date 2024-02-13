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Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

好去處：同米奇Duffy好友拜年 祈福𢭃利市 迪士尼龍年「喜」舞行大運

【明報專訊】踏入大年初四，小朋友最開心當然是跟爸爸媽媽繼續四出拜年兼行大運！別忘記一班迪士尼朋友跟小朋友一樣換上了新衣，跟大家拜年之外，更邀請大家在樂園各個景點齊齊行大運，開心迎接新一年！

文︰顏燕雯

農曆新年期間，香港迪士尼樂園充滿新春歡樂氣氛，除了巨型米奇紅燈龍，還有多個印上迪士尼朋友肖像的金色銅錢，非常好意頭！不過若想要全年「龍」運當頭，記得依照以下秘笈，游走樂園各個行運點，把福氣和驚喜統統蒐集帶回家！

行運點1：入場收大利市

從農曆大年初一起入園慶祝的大小朋友，入場時可獲贈鋼牙奇奇與大鼻帝帝龍年利市一封，內裏除了有朱古力金幣，更包括餐飲

與購物優惠券，既實用又值得珍藏，利巿派完即止，記得早些出發去𢭃利巿！而年初一至五

期間舉行的「米奇與好友大街狂歡派對」中，來自

電影《花木蘭》的木蘭亦會驚喜現身大派龍年祝福，

緊記不要錯過！

行運點2：欣賞「米奇喜舞慶龍年」

為配合龍年主題，全新的「米奇喜舞慶龍年」城堡舞台表演中，象徵《魔龍王國》的魔龍絲素及其他魔龍的風箏，還有龍心族公主雷雅都會跟大家見面；而《花木蘭》裏的木須龍也會給大家驚喜呢！至於大小朋友都喜歡的米奇老鼠、米妮老鼠、唐老鴨、黛絲與財神高飛亦會於舞台亮相，和大家拜拜年、跳跳舞，記得送上如鞭炮般熱鬧拍掌聲！

行運點3：與迪士尼朋友拜年

米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、高飛、布魯托、鋼牙奇奇與大鼻帝帝已換上賀年新裝，於美國小鎮大街及夢想花園跟大小朋友拜年拍照。想找Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni、CookieAnn與 'Olu Mel拜年的朋友，可以到添加了不少賀年裝飾的Duffy與好友遊玩屋拜訪，而人見人愛的LinaBell則會出現於小鎮影院「我與DUFFY遊歷之旅」，記得找對「地址」不要摸門釘啊！

行運點4：買賀年禮品盆滿鉢滿

樂園亦為大家準備了多款賀年禮品，除了小食禮盒，還有揮春、賀年掛飾、新衣、手袋、毛公仔等，無論送禮或自用都非常合心水！

行運點5：新春許願牆祈福

Shopping大豐收之後，記得到夢想花園內的新春許願牆祈福！於樂園內的商店購物淨交易額滿300元，即可免費獲贈米奇與好友或Duffy與好友新春許願卡，小朋友可以寫上祝福字句和心願掛在牆上，祈求來年順順利利。

行運點6：品嘗甜絲絲小食

吃甜品，好開心！大街餅店及戶外小食亭準備了多款節日甜品，包括Duffy與好友紅絲絨甜品杯、Duffy與好友節日泡芙甜品盒等，而小小鎮雪糕店更設有特濃朱古力口味軟雪糕，配上紅色招紙充滿喜慶氣氛。

[Happy PaMa 教得樂 第488期]

相關字詞﹕農曆新年 親子 新年 迪士尼 好去處

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