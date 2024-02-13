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副刊
Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

採訪手記：父母關係穩固 孩子健康快樂

【明報專訊】幾時都說父母是孩子的最強後盾。

這句話不是「行貨」，記者真心相信你家裏的愛愈多，你孩子能夠健康成長的機率會愈高。而要孩子健康成長，夫婦關係必須堅如磐石，才能為他們帶來一個健康穩定的家。就像我們今次的情人節專題主角——Samuel和Joko，在訪問中，夫婦二人不時「互窒」， 似足一對鬥氣冤家，有時又愛在社交平台放閃，上載穿聖誕老人圖案睡衣擺的「心心」pose，太太甚至將《鳳陽花鼓》二次創作，唱「衰」老公，好玩又有情趣。

但一講到養兒育女，夫婦二人同心協力幫助孩子渡過一個又一個的難關，好像細仔患有嚴重濕疹，兩公婆曾為了中西治療方法而有分歧，可幸大家都是「對事唔對人」，目標清晰，永遠都把孩子的利益放在第一位，不會有隔夜仇。Joko堅持不翻舊帳，「瞓醒一覺便是新一天，任何爭拗或冷戰必須煙消雲散」。

別再埋怨對方是豬隊友

其實Samuel和Joko這麼合拍，全因他倆悉心孕育彼此的關係，夫婦關係穩固，自然能夠把最多的愛給孩子，這是非常顯淺的道理。別再埋怨對方是豬隊友，要把你家裏的小王子小公主養育成一個健康快樂的人，請先好好孕育你們的關係，就像Samuel和Joko一樣。情人節前夕，祝各位Happy PaMa愛得如膠似漆，天天甜蜜！

文：陳詠詩

[Happy PaMa 教得樂 第488期]

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