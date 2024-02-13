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副刊
Happy PaMa 教得樂 第488期

Happy Pa Ma

專家之言：父母同時同步 可減孤立感

【明報專訊】Joko與Samuel的婚姻，連Shade心靈治癒舍的基督教婚姻及家庭治療碩士梁雪君（Suki）亦很認同他們的相處模式。「孩子出現，夫妻間多了父母這角色，當大家『同時同步』時，問題自然減少。」同時同步是關鍵所在，大家可以一同投入或不投入。若只有一方投入，不投入那個很容易感到被孤立，「這問題一般出現在男方身上，他們不如女士般充滿母性，每遇到育兒難題時又羞於啟齒向朋友求助，未能投入父親一角；久而久之，覺得太太及子女可以沒有他，在家中無歸屬感，便寄情工作，容易令感情出現問題」。

多溝通 寫信表達心底話

Suki結婚已經21年，以個人經驗，她認為互相溝通很重要，「任何事也不妨互相分享，多溝通，是有質素的溝通，說說心底話。當夫妻間遇到不快時，不妨先冷靜下來，試試用文字表達自己的想法。寫信比寫WhatsApp好，邊寫邊消化自己的思緒，絕不建議用WhatsApp語音鬧交，容易衝動說了一些覆水難收的說話，狠狠傷害對方」。

要記着，陪你走完人生的是另一半，夫妻是二人的專屬角色，是獨一無二的。「好多夫妻在小朋友出世後，由老公老婆改稱為爸爸媽媽，其實全世界只有一個人會叫你老公或老婆，我覺得還是叫老公老婆比較合適。」Suki亦建議為另一半做一些專屬獨家事件，如煮飯時為他做與別不同的厚切午餐肉、心形蛋，或者唱專屬情歌等。「男士可能覺得做專屬行為比較尷尬，但只是二人之間的小秘密，何須尷尬呢？」一些小情小趣，是重視對方的行為，有助感情昇華。

蓋同一張被子 保持親密感

Suki建議要有固定的二人世界生活，亦提出保持夫妻間甜蜜的「一張被子理論」，「二人睡覺時應該蓋同一張被，可保持親密感，鬧交時亦可『借啲意』拍拍對方或摸摸手仔紓解氣氛或認錯。若與孩子同牀的話，不宜將他們放在中間，很多個案是孩子睡在中間後，久而久之，以照顧孩子為理由，出現分開被子、老公睡地板，甚至分房瞓的情况」。她認為夫妻到了分房瞓階段，關係已經惡化，難以搶救，「大家要記着，夫妻關係好，孩子發展才會好，家庭感情會更幸福。其實感情與病一樣，有問題應該病向淺中醫，找朋友傾訴或尋求專業意見」。

[Happy PaMa 教得樂 第488期]

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