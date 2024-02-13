情人節放閃：不翻舊帳 「瞓醒覺便是新一天」 搞gag互窒 鬼馬夫妻恩愛19年

文︰古月淇

改歌詞跳唱發泄 化解爭執

在社交網絡平台上經常看到Samuel（盧芳森）與Joko（翁仰霓）不時「放閃」，除夕夜穿上聖誕老人圖案睡衣擺弄着心心pose、用玩具曱甴及老鼠互相整蠱對方……還有大量爛gag、互相挖苦對話的分享，與別不同的「恩愛」生活，總讓別人覺得他們如新婚般充滿情趣，卻想不到他倆今年正好踏入結婚19年。

Joko不諱言Samuel是個暖男，從拍拖至今經常送她驚喜，「以前拍拖他會摺星星、寫情信、整朱古力等，現在偶然也送上驚喜，但更多的是整蠱我，或者偷影我醜態」！打打鬧鬧的生活，充滿樂趣，即使偶然吵架，大家亦以爛gag或惡搞打破僵持着的氛圍。「有次爭執後，我倆互不理睬，結果我將《鳳陽花鼓》歌詞二次創作，邊跳舞邊用歌詞鬧他，氣氛變得輕鬆後，大家忍不住笑，最後和好如初。」Joko回憶道。

教子方向 攤開觀點尋共識

現在兩個兒子分別就讀大學一年班及小四，二人婚姻生活長時間出現了第三及第四者，最初焦點的確放在囝囝們身上，「丁丁（大仔）出世後，的確少了拍拖時間，所有聚焦都落在他身上，我覺得囝囝的出現，反而讓我們之間多了共同話題，主要圍繞着丁丁的成長教育等方向。我們不想做怪獸家長，由囝囝跌倒時要抱起呵護，還是讓他自己起身，我們也會討論。教育問題往往是夫妻爭拗的最主要原因，當一個想谷子女學習，一個想放任，意見分歧，問題自然浮現，不妨先明確地說出對子女的期望，然後把意見『攤開』，列出自己觀點，找出共識」。

當各持己見，Samuel建議其中一方先讓步，「好似當當（細仔）4年前爆發嚴重濕疹問題，我覺得要睇西醫，Joko希望嘗試自然療法，我們爭持不下時，Joko願意退讓，先試西醫治療方法，可惜濕疹問題未能改善，最後改以自然療法醫治」。即使丈夫建議最終失敗，Joko亦堅持不翻舊帳，「瞓醒一覺便是新一天，任何爭拗或冷戰必須煙消雲散」。

周年紀念 staycation過二人世界

子女締造共同話題，夫妻擁有共同興趣亦很重要，「大家都鍾意睇書、睇電影，特別鍾情戰爭、英雄、歷史人物等題材，睇完後我們會一齊討論，分享自己觀點，探討當中的得着。一家人間中去歷史博物館、文化博物館等，看看歷史文化，又會上Netflix睇紀錄片，齊齊討論分享，互相增值，間接多了共同話題，亦拉近彼此關係」。Samuel笑言二人外出用餐，也會分享食後感，絕對是一對無所不談的夫妻。

婚姻生活時間愈長，感情愈容易變淡，任何事情也好像變得理所當然，要保持熱戀感覺，Joko覺得偶然也需要過二人世界，「我們家規是生日、節日要一齊過，囝囝生日一定開party，讓他們感受幸福氛圍。至於拍拖、結婚周年，我倆會過二人世界，放低囝囝，（二人）一齊staycation，享受以前拍拖的甜蜜溫馨感」。每次staycation，他倆必定會帶着最愛的波子棋，大戰多個回合，好好放鬆紓壓。

孩子締造共同話題 感情再昇華

互相欣賞、互相尊重是愛情不老秘方之一，Joko慶幸嫁了一個懂她的人，「我們一起經營健康食品及首飾生意，偶爾我會參加一些研討會、商會，需要站在台上向陌生人發言，Samuel不會覺得我站在他前面，超越了他，反而欣賞我外向健談的性格及領導才能，希望我繼續企在前方發光發亮」。Joko很欣賞Samuel孝順，結婚以來一直與外父同住，她笑言他倆感情比父女情更佳：「我生完丁丁後，爸爸問我應該燉什麼補品給Samuel補身。聽到後我呆了，為什麼不是燉補品給十月懷胎的我！」

有人說夫妻是一凹一凸，互補不足，才能相處得和諧融洽，整個訪問以Joko為主軸，Samuel在旁補充，偶然講笑互相挖苦對方肥、矮等缺點，偶然興起作對聯，笑聲不斷，「這是我們的相處模式，我覺得孩子能夠締造共同話題，讓夫妻愛情質素昇華至另一層次」。

[Happy PaMa 教得樂 第488期]