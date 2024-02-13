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62年老字號：做得一日得一日

【明報專訊】在紅磡開業62年的「金發蔴雀」，現時由創辦人何先生的二女何秀湄（湄姐）打骰，與「復興隆蔴雀廠」不同，金發主力做街坊生意，全盛期湄姐最快每日可雕一整套麻將，但隨着打牌風氣消減，加上年事已高，愛笑的湄姐說現時最多只會雕一板（即36隻）。「𠵱家手雕麻將都掙唔到錢，租又貴，養唔起自己，點會有後生仔入行？」她說自己繼續看舖及接訂單純為興趣，「試過退休，但成日無所事事，所以4個月後又返來，有街坊經過，或好似你（記者）有興趣，咪大家一齊傾幾句」。

記者看到店門貼了一張收費表，一套手雕麻將只需3000元，足足便宜同行四、五成，湄姐說因為自己經營成本低，所以才只收這個價錢。她笑指無論是手雕、機雕麻將，其實都是同一樣打法，「手雕麻將只是多了少少藝術成分，少少生命，不過唔得長久囉，我都明白機雕麻將只是600、700蚊一套，一樣可以打到天昏地暗，用三千蚊買手雕又好似好無謂」，湄姐說來好像在「倒自己米」。記者問現時還有多少人訂製手雕麻將？她說很少，且九成九都是外國人，又指着背後櫥櫃內的展示品，說還好外國人都會打麻將，又有不同規則，例如新加坡有貓、鼠、雞、百足（蜈蚣）等特別牌，否則更加少人買。她說近年可能多了人來採訪，所以都有些年輕人來訂牌，但就多數只訂幾隻，或者只要求雕刻人名，或結婚時用的「百年好合」等吉祥字眼

湄姐幾乎每日都落舖，不過最多只留至下午2時，「𠵱家眼力差，雕牌好傷眼傷神，而且又不是為了掙錢，所以做幾個鐘就算，做得一日得一日喇」。記者見時間已差不多1時，便問她可否拍些照片留紀錄，她爽快答應：「隨便影，一場來到唔影就笨」，不過還是千叮萬囑記者要小心對待「筒子鑽」（專門用來雕刻筒子的工具 ），「整爛咗我唔知去邊度買番㗎！」嚇得記者立即打醒十二分精神，因為一旦「碰斷」湄姐的搵食工具，便可能讓香港碩果僅存的其中一名手雕麻將師提早退休，想想也覺可怕。●

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