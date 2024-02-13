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旅遊

地道美食：跟總廚遊七寶老街 歎灌蛋遇四大天王

【明報專訊】據說《繁花》播出後，上海掀起的「繁花商機」，以劇中美食威力最驚人，為吃一口汪小姐與寶總必吃的排骨年糕，上海老字號門前一早就排起長長人龍；外賣平台熱搜美食，亦幾近與劇中人的餐單掛鈎。

距光時旅行酒店約15分鐘步程的七寶老街，正是《繁花》劇中要角玲子口中必吃地道美食的寶地之一。在酒店總廚Nine帶路下，記者走過拱橋流水的七寶古鎮，品嘗獲列為非物質文化遺產的灌蛋及方糕，以及地道湯圓、百年老店天香樓的白切羊肉等。

七寶是個千年古鎮，當中的七寶老街，南起富強街的南大街，北至青年路的北大街，全長360米，店舖逾200間。南大街以小吃為主，北大街售小商品。走過北大街，店舖還掛着上世紀末張學友等四大天王的海報，播着粵語流行曲，巷弄間亦保留理髮店、裁縫店，香港遊客逛起來特別有親切感。

南大街設有67間食店，Nine總廚推介必吃灌蛋及方糕。現場所見，順昌「仁壽灌蛋」老闆打鴨蛋後，在蛋黃中開一個小眼，用竹籤將免治黑毛豬肉餡料，從蛋眼中灌進蛋黃裏，再倒入旁邊的高湯滾至如水煮嫩蛋般，每碗一顆售15元（人民幣，下同）。即場試食，熱呼呼的蛋包肉吃來滑溜又厚實。

至於七寶人吃方糕，已有幾百年歷史，富祝願高升的寓意。在七寶老街的一品方糕店，有多種味道選擇，包括桂花豆沙、血糯米、棗泥、南瓜、黑洋酥等，記者試吃桂花豆沙方糕（10元/塊），口感軟糯，紅豆甜甜的，散發着桂花香。總廚還推介當地有名的七寶老街湯圓，有黑洋酥、棗泥、豆沙、花生、鮮肉、菜肉等6種口味（5元/顆），湯圓較香港的大一倍，皮薄餡多，記者試了花生餡，軟滑足料，好吃！

在七寶，白切羊肉頗受當地人推崇，記者於是到百年老店天香樓試吃白切羊肉（88元/份）。羊肉經過處理，去掉了羶味，保留鮮嫩口感。其他在地菜式還有香糟白米蝦（48元/例牌）、紅燒肉（78元/例牌）、本幫鱔糊（78元/例牌）、毛蟹炒年糕（98元/份）、極品魚頭王（218元/份）、桂花糖藕（32元/例牌）等，吃得停不了口。●

七寶老街

地址：上海市閔行區富強街至青年路

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