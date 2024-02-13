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旅遊

上海小住「紡織廠」 感受1990s繁花歲月

【明報專訊】王家衛執導神劇《繁花》，帶動上海旅遊熱持續燃燒，復古風city walk大盛，被「遺忘」的美食如排骨年糕、蝴蝶酥等也頓成搶手貨。要領略1990年代的上海風華，單單去和平飯店、苔聖園打卡當然意猶未盡。記者就走進由舊紡織廠房改建而成的光時旅行酒店，穿越花磚瓷隧道，恍如回到上世紀末，坐在木椅上品嘗本幫菜，蕾絲花燈下傾聽黑膠老唱片；從台商在上海打拼的故事中，感受滬上繁花歲月。

位於上海閔行區麥可將文旅體驗村的光時旅行酒店，前身為1992年由台商開設的麥可將紡織廠。正與電視劇《繁花》的主角阿寶處於同一時空——1990年代，滬上風雲際會的生意場上，機遇處處，各方商人雄心萬丈，拼廠單、拼外貿、拼股市；台商連約翰也於這個時候遠赴上海設廠，在海派「海納百川」的文化中大展拳腳。

縫紉機牆、老花磚 穿越時空

歲月流逝，麥可將紡織廠在2009年遷移至江西發展，剩下空置的舊廠房。到了2016年，紡織廠第二代連泰瑞將老廠房逐步改建成麥可將文旅體驗村，引入台灣文創，令園區兼備海派文化與台灣人情味，去年12月終完成最後一塊拼圖——光時旅行酒店。

記者從虹橋國際機場乘的士，約半小時車程便來到文旅體驗村。在光時旅行酒店大門，走過老花磚砌成的通道，猶如穿越了時空，抵達1990年代的上海。頂頭掛着蕾絲花燈，眼前由裁縫尺組成的前台，瀰漫着30多年前的工廠味道。前台旁的縫紉機牆，放置了數十座縫紉機，幾乎包括上海所有品牌，標誌1990年代上海製衣紡織業的黃金歲月。

3層高的酒店，處處呈現老上海氛圍。82間客房以暖色為主調，簡潔雅致，細節亮點是房間燈掣、抽水馬桶手把等，保留了當年工廠的模樣。另一特點是，酒店房間全部設置唱機，代替電視機（小部分房間設投影機），讓客人傾聽經典歐美黑膠唱片。

神奇紙藝 變出火車、和平飯店

除酒店外，部分工廠倉庫，變身為文創工廠，提供各種工作坊。記者到了「手創聯盟」學做手機袋，從選材料顏色、製作、裝釘等一腳踢，做了1小時「男工」，終於完成一個獨一無二的專屬手機袋。工作坊只收材料費200元（人民幣，下同）。

來到另一間文創「紙廠」紙箱王，則可感受到紙藝的神奇。恍似來自童話繪本的火車、軌道竟全為紙製，甚至能讓一家大小乘搭。更妙是店內火鍋店用紙製作了最近熱爆的「和平飯店」大門，打完卡還可一嘗以紙火鍋打邊爐，一人一鍋，最熱賣的經典牛奶鍋，每鍋98元。其他文創店還有陶瓷廠、木廠等，可按喜好選擇。

玩了大半天，晚上可回酒店的「本初見舍」餐廳，細味海納百川的上海美食。酒店總廚王久棟（Nine）炮製了一頓融合海派文化、中西創意、時令廿四節氣、茶道等豐富元素的「天水魚錄」全魚宴（1288元/位）。

寒冬中，先來一杯「蘇堤春曉不夜侯」明前獅峰龍井，為盛宴打開序幕。再來「光時清洪」，包括了申城最具特色的上海熏魚、四喜烤麩，以及時令馬蘭頭，上海滋味濃得化不開。至於熱湯「山壺珍」，則集山間野珍於一壺——生長在雲南山區的野生松茸，搭配冬蟲草熬煮6小時；一上桌，松茸香味撲鼻而來，入口即慰藉了乾涸的冬日喉嚨，全身暖和起來。

千元全魚宴 嘗古法珍稀鯊魚唇

名稱絕美的「胭脂落雲泥」，其實是古法燒魚唇，紅燒的濃油赤醬比作胭脂，上下魚唇化作天地雲泥；這是總廚Nine用心之作，採用了珍稀食材鯊魚唇，在蒸煮後至少泡發12小時以上，保持魚唇口感。

其他菜式還有「素秋琼芳」香煎銀鱈魚配高山豆苗，「海派芙蓉飯」老上海豬油拌飯配上蛋清；還有「黃金酥」炸響鈴，魚肉包裹在豆腐衣內，滿口酥脆。最後呈上一杯陳皮普洱，為這頓全魚宴，完美作結。●

麥可將文旅體驗村光時旅行酒店

地址：上海市閔行區聯明路389號

查詢：+86 21 6478 0217

房價：537港元起/晚

●上海旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

機票：香港航空往來香港與上海虹橋國際機場，3580港元起（連稅及雜費）

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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