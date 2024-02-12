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人生下半場

健康

醫徹中西：小兒呼吸道感染 腹痛脾氣壞

【明報專訊】醫者若能為小朋友從小打好健康基礎，更有利他們的成長和發展。

過去幾年受新冠疫情影響，民間疾苦，治療和接種疫苗成為日常醫療主導。本希望疫情過後情况變好，但這半年各種流感、新冠病毒、呼吸道合胞病毒、副流感、腺病毒、鼻病毒、肺炎支原體等接踵而來，大人小孩一起感染。有小朋友連續發病6至8次，因病明顯瘦了、弱了，有的更影響學習、睡眠、脾氣。

孩子生病看似是必須經歷，但診斷治療不得延誤，對應錯了會影響兒童發展。一個5歲女孩，一向身體不錯，聰明伶俐，去年8月因上呼吸道疾病反覆病了幾星期，整個人「縮小」了，胃口差，倦怠，後來更出現腹痛，睡眠舞動不寧，脾氣也變壞。

脾胃紊亂 影響情緒認知

感染病毒細菌之初，治療感染及炎症問題固然重要，但不少人忽略腸胃問題。兒童身體易趨康復，所以大家只集中治療感染，之後就讓其自行康復。殊不知染病期間，不論腸胃徵狀明顯與否，也可能引起後續問題。最常見是感染之初，父母擔心孩子營養不足，雖胃口不好，仍不斷給予營養，腸胃受不了引起積滯，形成慢性腸胃不適。這其實是可以預防。

接連的感染，使本來易趨康復的兒童無機會康復，腸胃因吸收不佳導致形瘦體弱，還可能對情緒、睡眠和學習能力產生負面影響。中西醫理論指出，脾胃中的腸道菌群和腸神經系統在這些方面起重要作用。不良的腸道菌群可能干擾營養吸收和消化，導致營養不良和體弱。腸神經系統可以透過腸道迷走神經影響大腦功能，腸道迷走神經是連接腸道和大腦的重要神經通路，傳遞腸道與大腦之間的信息，特別是與情緒、睡眠和記憶相關的信息。腸道迷走神經直達大腦海馬體——與學習和記憶有關的重要腦區。加上腸道菌群產生神經傳遞物質和代謝物，可透過腸神經系統和神經內分泌系統影響大腦功能。另一方面，島狀皮質是大腦中與情緒和記憶相關區域之一，而腸神經系統和腸道菌群可以影響島狀皮質功能。

總之，腸胃功能障礙與情緒障礙和認知功能障礙有關，睡眠差了、脾氣大了、腹痛也成為困擾。那5歲女孩透過整體調理恢復正常，包括脾氣睡眠好了，面頰也豐滿了。

成長和發展會受到很多因素影響，如教育環境、社交互動、個人經歷等；而脾胃紊亂亦會影響情緒和認知功能，也令學習下降。

多年行醫，中西醫愈來愈通明。藉腸胃及睡眠的整體調理，改善小兒身體健康狀况，同時改善情緒和認知功能，對小兒身心發育至為重要。當然，父母要同時提供支持和理解，幫助小朋友克服困難。

文：余秋良（香港醫學專科學院院士、浸會大學中醫藥學院榮譽教授）

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相關字詞﹕腸道 腸神經系統 余秋良 醫徹中西

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