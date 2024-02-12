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人生下半場

健康

廢物升級再造 毛線鈎織小動物 70歲迷上手作 傳遞純真快樂

【明報專訊】70歲的慈玉熱中將生活廢物重新塑造，手工創作為她帶來無窮樂趣；74歲的水錦愛上了鈎織，用色彩繽紛的毛線公仔編織童趣。

兩個「老薑」不僅透過手作為生活注入新元素，更將純真快樂傳遞給他人。

慈玉：破壞再建設 串珠停不了手

「我喜歡將東西破壞，好似無敵破壞王，但不同的地方是，我會透過破壞再建設。」手工創作為慈玉帶來無限樂趣，成為日常最愉快的節目。

給慈玉一張紙，她會捲成雪糕筒，再剪花瓣貼上，再將紙飲管捲起來製成圖案，當掛飾貼在牆壁上。「我喜歡變化，好享受新鮮的感覺。」慈玉說她停不下來，經常將家中家俬重新佈置，改頭換面變換風格。自從迷上做手工，讓她變得平靜。疫情期間，因無法外出，慈玉感到無聊，於是用廢紙做手工，外賣單張、月曆掛紙、信封、廣告紙等，在她眼中都是好材料。 將它們捲成環狀，然後將環連結一起，就成了別致的屏風。「愈做愈過癮」，不僅環保，更為家居增添了色彩。

專注串珠 忘生蛇疼痛

「串珠子最讓我上癮。」慈玉經常忘我地串珠子，直到凌晨三四點，被丈夫阻止才回過神來。她曾經生蛇，腰間長滿帶狀疱疹，「痛到想撞牆」；但當沉浸在手工藝時，可暫時忘記疼痛！「 不去想其他事，專注在一粒一粒珠子上」，串珠看似簡單，實際上考耐性，而且眼力和手指靈活度稍遜的話，就做不到。慈玉興奮地說，30多種顏色珠子，大小由1毫米至16毫米，有的小到拿不起來。線是0.5毫米至6毫米，有粗有幼，有軟有硬……

「串珠無特別技巧，只需一條線。」熟練後，慈玉依不同版型，串成各種動物、人物造型，還做出日常用品如杯墊、鑰匙扣，甚至連12星座、奧運吉祥物都能串出來。 作品愈來愈多，就送給社區中心和街坊。「這個手藝是自己擅長，令我很有成功感。」她喜歡看到別人收到禮物時的喜悅。

縫補次品衣服 單袖外套變背心

慈玉的熱情不僅是串珠子，她日常逛街，專挑有問題的特價次品，買回家後「升級再造」。以前喜歡買布，後來發現買現成衣服只需拆了再縫縫補補，不用從零開始剪裁製作，「5元1件衣服，比布還便宜呢」！在她的巧手下，兩條半截裙改成裙褲；一條長裙經過東拼西湊變成一套睡衣，得一邊袖的外套變成時尚背心；為有瑕疵的褲子加拉鏈、加圖案、加花朵。有洞的衣服？更簡單，她縫一片珠子遮住，又是一種新風格。

水錦：毛線鈎織童趣 「鈎」起睡意

74歲的水錦四代同堂，已當上太嫲。她語調溫和，笑容可掬。她鈎織的毛線公仔色彩斑斕，無論是南瓜、蘋果，還是長頸鹿和母雞，「鈎」起許多人心中的童真。5年前，水錦偶然在YouTube觀看了一段教人鈎織毛線公仔的短片，立刻對這門手藝產生了濃厚興趣。起初，她只是單純地鈎織供自己欣賞的小玩意，後來她嘗試鈎織五顏六色的頭帶，送給孫女。孫女帶到跳蚤市場上擺攤，一下子被搶購一空。

對她而言，鈎織是一種心靈療癒，是改善失眠的良方。過去，她常常失眠；現在，一旦睡不着，她就拿出鈎針和毛線，讓雙手忙碌起來，鈎織各種小玩意，鈎累了就漸漸入眠。有時候，她連續鈎織10數小時，專心地製作，例如一隻兔子，需要分開鈎織兔耳、兔頭和兔腳，還要為它們加上衣物。「鈎東西需要動腦筋，6針還是8針，數針步少一分專注都會鈎錯。」無論是虎年的虎頭鞋，還是為雪人穿上吊帶褲，或是各種花卉蔬果動物，水錦都能鈎織出來。每一個公仔都有細緻表情和精心設計的衣物，彷彿有了生命，像是小小的童話角色。

喜分享成果 教老友記鈎織

水錦不僅享受鈎織，亦喜歡分享。去年送出10多隻兔公仔，「每一個收到的人都高興到跳起來」。她說，透過手工藝，不但學習新技能，也能在創作過程中享受樂趣，將成果送給他人，又帶給對方快樂。

水錦在社區中心教其他老友記鈎織，從最基礎拿鈎針的技巧開始。教室裏，水錦見98歲婆婆蹙着眉認真鈎織，就從旁鼓勵說：「放鬆，唔使急，一針一針就好。」當這名最年長學員鈎織出一個坐墊，水錦非常感動。

手藝都可以是精神糧食

「活到老，學到老，手藝都可以是精神糧食。當見到自己製成品，心情好似小朋友得到一粒糖般開心！」水錦說，學習新事物，並不單是年輕人專利，長者同樣熱愛學習新事物。而她60歲學唱歌學跳舞，70歲學鈎針編織，「退休生活好精彩，最重要是先滿足自己的精神世界」。水錦20年前曾受生活重擊患上抑鬱症，後來，透過學習和參加各種活動慢慢走出陰霾。

「每個人都可能會遇到情緒問題，只要鼓起勇氣跨出第一步尋求幫助，不要埋沉在黑暗中，慢慢地，一道彩虹就會出現……現在，我正向着彩虹邁進，活出光彩！」水錦邊說邊織。一針一線，一隻小貓在她熟稔的動作下漸漸成形。

文：陳伊敏（老薑創辦人）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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