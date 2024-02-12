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健康

健康點滴：黏膜下剝離術 切除頑固大腸瘜肉

【明報專訊】大腸癌是本港第二常見癌症，當中約95%屬於腺癌。醫學證據顯示，超過九成腺癌由腺瘤瘜肉演變而成，一般需時約5至10年。大腸鏡檢查時若發現瘜肉，一般會即時切除。《新英倫醫學雜誌》多年前公布，切除大腸腺瘤瘜肉可以將患大腸癌風險大大減低76%至90%；而透過大腸瘜肉切除，醫學數據亦證實可以減低由大腸癌導致死亡的風險約53%。

成功率較傳統方法高逾1倍

然而，瘜肉有大有小，亦有不同形狀，並不是全都可用大腸鏡切除。形態上，瘜肉一般可分為突起或扁平，若瘜肉大於2厘米或過於扁平，可能要採用較複雜的「黏膜下剝離術」切除。

傳統瘜肉切除術是用鉗夾走瘜肉，或用一個圈套着瘜肉，然後將圈慢慢收緊，直至切斷瘜肉。黏膜下剝離術同樣是透過內窺鏡處理，首先醫生在瘜肉底部注射特別的液體，將瘜肉和它下面肌肉層分開，然後用電刀切開黏膜，慢慢將瘜肉完全和肌肉層分開，直至瘜肉組織完全切除為止。

相比傳統大腸鏡瘜肉切除術，黏膜下剝離術有3大好處：

1.如果瘜肉過大，傳統方法未必能一次過將瘜肉完整切除；黏膜下剝離術則可以，成功率較傳統方法高超過1倍

2.以傳統瘜肉切除術處理較大瘜肉，復發率超過一成；用黏膜下剝離術復發率約是1%

3.若瘜肉病理報告內有惡性癌細胞，而瘜肉是被完整切除，醫生可以較準確判斷病人淋巴擴散機率，以及是否需要做大腸切除手術

或能切除早期大腸癌 保留大腸

隨醫學技術進步，現時除了較大或扁平的瘜肉，連早期大腸癌也有可能以黏膜下剝離術處理。黏膜下剝離術比傳統大腸切除手術有不少優勢，病人未必需要全身麻醉，肚皮上不會有傷口，肚內亦不會出現腸道駁口，術後不會有傷口痛，可以更快復元及出院。黏膜下剝離術亦能夠幫病人保留大腸，減少手術後排便習慣改變或腸胃不適。

不過，黏膜下剝離術是較複雜的內窺鏡手術，需要由接受專業培訓的醫生操作。它的缺點是需時較長，平均要接近1至2小時切除1粒大瘜肉，處理較大瘜肉可能要更長時間；而黏膜下剝離術引致腸穿孔或流血的風險亦較高，未必所有病人都適合，建議病人向醫生詳細諮詢。

文：高彩華

（外科專科醫生）

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相關字詞﹕大腸鏡 大腸癌 健康 手術切除 瘜肉 大腸內窺鏡 健康點滴

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