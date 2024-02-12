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健康

千度近視 視力也正常？

【明報專訊】日常驗眼，聽到有不少人說因為近視加深，所以「視力」變差了。跟深近視者說他的視力很正常時，他驚訝反問：「我1000度近視，還說視力正常？」

有長者覺得看東西矇查查，想配副「深啲」的新眼鏡來提升視力，但驗眼後發現是白內障嚴重了，或黃斑點開始退化，再配新眼鏡的幫助不大。

究竟什麼是視力？視力受什麼影響？

大家驗眼後，視光師在度數紙上寫着近視-1.00或視力6/6，是什麼意思？

看東西覺得清楚或模糊，是主觀感覺。而視力（visual acuity）是眼科客觀量化「清楚／模糊」的最基本單位。衡量一個人看東西有幾「好」，最普遍方法是讀視力表的字母或數字，視力愈好看得愈細。視力的記錄單位有很多種，最常見是Snellen ，以分數來表達，例如6/6、6/12等，這是用米作量度單位，常用於香港及歐洲等地；而美國則用呎量度，亦即20/20、20/40等。簡單教大家理解，將分數化為小數去理解視力；舉例：6/6，即6除6等於1.0（100%）視力；6/12，即6除12等於0.5（50%）視力。

眼鏡糾正達1.0標準 算視力正常

大家常問：我的視力正常嗎？「正常」視力是指視力能否達到人均的標準視力，即1.0（100%）視力，而-1.00即100度近視。然而，1.0並非人類極限，部分人視力甚至達到2.0。重要一提，如要準確量度遠距離視力，距離需要有一定標準，否則量度出來便不準確，一般4至6米為遠距離視力的標準長度。所以驗眼房會有標準長度，又或者會用鏡子反射增加距離，避免太短太窄影響結果。

我常喜歡用跑100米來比喻，使大家更易理解何謂視力。成年人「正常」能夠用20秒左右跑完100米，就像成年人「正常」能夠擁有1.0的視力。而兒童由於身高、肌肉、體能等仍在發育當中，自然跑得比成人慢，但隨年齡漸長，速度便會愈來愈快。視力亦是如此，初生嬰兒視力不如成年人，但隨視覺系統發展，約6至8歲便會達到成年人1.0視力。

至於眼鏡，是用來糾正度數（屈光不正），輔助大家能達到1.0標準視力的工具。就如跑步，當穿著不合適運動鞋，甚至赤足，便未必跑出如常人般的速度。所以，度數高並不一定是視力不好；一個赤足之人跑得比其他人慢，並不代表他本身的速度很慢。當一個深度數病人的視力被評為正常時，意味着他的眼睛透過相應度數的眼鏡或隱形眼鏡矯正後，達到正常的視力水平。

兒童近視散光 不及時矯正致弱視

如上所述，1.0標準視力並非與生俱來。2歲幼童的視力約是成人四成，需要透過環境視覺刺激而正常發展，到了6至8歲時，視力便能達到成人1.0標準視力。若在這段發展時期，兒童有斜視、深度遠視、散光或左右眼度數相差得太遠等問題，但沒有及時矯正，雙眼不能同時接收清晰影像，便有可能影響視力發展，形成弱視，意思是就算戴了準確度數的眼鏡也達不到1.0標準視力。

抗拒子女戴眼鏡 影響生活學習

值得一提，不少家長十分抗拒子女戴眼鏡，甚至有一個錯誤觀念，覺得戴眼鏡必定是眼睛壞了。這無形的壓力令兒童對戴眼鏡亦產生抗拒，見過有孩子400度近視，寧願瞇着雙眼也不願戴眼鏡，結果影響日常生活和學習。然而實際上，眼鏡是輔助人們達到正常視力的工具，是一雙使人跑得更快的跑鞋。

長者矇查查 或白內障黃斑點退化

根據世界衛生組織統計，全球最常見的視力障礙成因是由度數引致（未矯正的屈光不正）。的而且確，當視力變得模糊，度數轉變是十分常見原因，以致大家產生「視力轉差便一定是因為度數改變了」的錯覺，要配新眼鏡。然而，當我們邁入中年時，影響視力的除了度數外，亦可能是因眼睛機能慢慢出現退化，例如晶體開始老化而慢慢形成白內障，或是黃斑點退化等。因此，必須先弄清楚了解視力下降原因，是度數改變，還是眼睛開始退化，才能解決視力問題。建議定期找註冊視光師（第一部分）做綜合眼科視光檢查，自然找到問題原因。

文：陳文彬（香港眼科視光師學會會長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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