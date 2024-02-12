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淺嘗即止：「放縱一餐半餐」 增磅話咁易

【明報專訊】農曆新年期間少不了蘿蔔糕、年糕等賀年美食，團年飯、開年飯一餐接一餐的大魚大肉，增加腸胃負擔，容易消化不良。家庭醫生林永和提醒，部分賀年糕點加入高脂、高糖、高鈉的材料，不要把糕點當作正餐。攝取過量高脂肪食物或會引起消化不良、飽滯不適，而進食高糖分食物會增加肥胖風險，以及影響糖尿病患者的血糖穩定。此外，攝取過多的鈉會增加患高血壓、中風及冠心病風險。

每日多吃500千卡 一周增重1磅

註冊營養師萬侃表示，不要看輕新年「一餐半餐」，以為幾天「偶爾放縱」不會致肥，其實3500千卡熱量約等於1磅體重，每日多吃500千卡而沒有消耗掉，一星期便增重1磅。1件（約15克）油角熱量約70至130千卡，1件（約85克）椰汁年糕熱量約204千卡，而一頓團年飯熱量估計達2300千卡（具體取決於菜式和分量），不知不覺已超出每日所需的熱量。以輕度體能活動水平計算，男性和女性成人每日平均所需的熱量分別為2000千卡和1500千卡。

新年美食誘惑很多，但保持自律很重要，應保持均衡飲食，攝取足夠的水、蔬菜和水果，減少食用高糖、高脂肪和高鈉食物。除了控制飲食，新年期間往往有很多聚會，林永和提醒要注意吃飯和作息時間，避免通宵熬夜、晚睡晚起。

[健康]

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