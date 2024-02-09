明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 文化力場

賀歲片點止博君一笑 訴說香港情懷

【明報專訊】大年三十，華語地區的賀歲片紛紛上映；相應西片，也有情人節、萬聖節、聖誕節等節日電影，電影主題雖未必與節日相關，但都是黃金檔期。由1981年《摩登保鑣》到去年《毒舌大狀》，本港賀歲片仍然是票房保證。賀歲片以喜劇為主，但不時亦見其他類型片的蹤影，更有死人塌樓等場面。賀歲片走到2024年如何流變？

不囿於賀歲喜劇，港產喜劇從來以密集笑料見稱，由許冠文到周星馳的電影，多會想起引人發噱的場口設計，故事劇情相較次要。今年其中一部賀歲片《飯戲攻心2》是2022年喜劇電影《飯戲攻心》的續集，《飯戲攻心》是透過故事戲劇來營造喜劇氛圍，續集同樣重視故事架構，不似昔日賀歲喜劇放場口設計於首位。

先處理故事骨幹 後思考笑點

《飯戲攻心》原定2022年賀歲檔期上映，後因疫情而延至中秋檔期上映。編導陳詠燊在過往接受訪問不時提到，《飯戲攻心》嘗試在港產片實現處境喜劇，他接受本報專訪時說：「大哥要面對自己心愛的女人和自己弟弟在一起，他們還要在同一間屋出現，大哥要裝沒事，整條大橋是這樣玩的。」

就算是喜劇劇本，陳詠燊首要處理仍是故事骨幹，爾後才思考喜感和笑點，「其實同一條路是可以變成文藝片，只不過我處理它變成喜劇」；場口設計在他的劇本不止博君一笑，也推進角色狀態或讓角色發現某些事情，從而以喜劇手法提升戲劇矛盾。

《飯戲攻心2》一早決定在2024年賀歲檔期上映，陳詠燊透露續集劇本大概用4個月撰寫，相較首集用約1年4個月，兩者相差1年，他解釋首集已經建立人物角色，續集就可主力挖深角色。首集用一間屋5餐飯說畢整個故事，續集「應該是另一種時空的玩法，於是我就想不如用3個婚禮講完整個故事」。

兩場婚宴衝擊主角價值觀

賀歲片放在黃金檔期就意味盡可能囊括最多觀眾，很多時候可能反映一代人的主流價值觀，例如1990年代《家有囍事》情侶終成眷屬，婚姻是愛情的終站；《飯戲攻心2》顯然對婚姻有不同的想像。首集處理一眾主角的家庭內部矛盾，同時結尾埋下他們不夠安全感的感情關係，所以陳詠燊認為婚姻在續集最能挑起一眾主角的戲劇矛盾，挑戰他們的價值觀。陳詠燊自言常跟伴侶說：「我自己就不相信婚姻，我覺得這是社會用來統計人口的系統來的。」因為他認為婚姻只是中性，人不應該相信婚姻，反而是相信所愛的對方，「婚姻不是最重要的，最重要的是找對的人，你會相信和他在一起」。

《飯戲攻心2》講述二佬陳禮（張繼聰飾）和三佬陳熹（陳湛文飾）皆意外地需要跟伴侶結婚，兩場婚宴邀來諸多親朋戚友，衝擊今集5名主角的價值觀，「我覺得上集他們已經鞏固感情，所以今集應該一家對付外面的矛盾」，但是「最後要怎樣解決都是自己內心的問題」。5名主角當中，陳詠燊說成長得最多的是二佬，也跟自己最相似，「我都還有些男人那種戇居自尊」，他形容二佬會「死頂、死要面」，但在續集面對婚姻問題時徹底崩潰。

除了二佬和三佬的愛情線，大佬在續集不辭而別，還有「哎吔大嫂」阿Meow（林明禎飾）需要學懂自處的故事線。續集不像首集有一個大處境的故事架構，反而分拆為3個小處境，3線發展。雖然《飯戲攻心2》在賀歲檔期上映，但陳詠燊不諱言他很少看賀歲片，「反過來是好看的戲就會記住它」。他舉例《嚦咕嚦咕新年財》、《大內密探零零發》和《天下無雙》皆有感情濃厚的故事線，而《嚦咕嚦咕新年財》戲中3條故事線獨立發展而互相扣連，更常被他拆解和學習。

新春元素非必要 觀眾不受落胡鬧劇情

影評人皮亞對比今昔賀歲片，認為港產賀歲片基調仍是以喜劇為主和明星掛帥，「飯戲攻心」系列在首集成功建立品牌，《臨時劫案》獲一線男星參與，《盜月者》則有MIRROR當紅成員演出；惟新春元素已非必要，「不像以前賀歲片結局一定要拉揮春」。

皮亞認為現今觀眾不再受落大明星搞笑胡鬧但劇情牽強的賀歲片，《飯戲攻心2》雖是喜劇也着重故事劇情。另外，1980年代賀歲片透過小人物角色反映社會狀况，現今賀歲片反而滲透濃厚的香港情懷，皮亞表示，《飯戲攻心2》中林明禎飾演從外地而來的角色學習廣東話俚語和歇後語，片中又加入許多舊時廣東流行歌，透過本地常見事物突顯香港主體。

《飯戲攻心2》

現正上映

預告片：bit.ly/49e0rhP

黑色喜劇賀歲 悲中有喜

賀歲片容易陷入喜劇的迷思，其實1980年代賀歲檔期已見成龍和洪金寶的動作片，又或徐克的新武俠片，與其說賀歲片為觀眾帶來歡樂，更準確來說應該是帶來娛樂。2024年其中一部賀歲片是《臨時劫案》，編導麥啟光就說那是一部黑色喜劇。

劫案背後講述「男人之苦」

麥啟光是紅褲仔出身，過往多擔任杜琪峯和爾冬陞電影的執行導演或副導演。他透露，撰寫《臨時劫案》劇本時並未預期在賀歲檔期上映，因為「劫案」當中也發生不少命案，他在去年尾才得知消息，這部黑色喜劇在賀歲檔期悲中有喜。

《臨時劫案》講述兩個窮困的中年男人慕容輝（任賢齊飾）和笠水（林家棟飾）打算買槍打劫，改善生活狀况，但意外捲入悍匪梅藍天（郭富城飾）的械劫計劃，被迫成為悍匪一份子。荒誕的劇情卻萌生於現實，事緣麥啟光早幾年發覺愈來愈少工作機會，便思索是否需要轉行掙錢，而他身邊年紀相若的中年朋友也難以掏出一筆錢。

麥啟光曾到銀行、金舖和找換店為電影觀察，發覺最易讓劫匪下手的是找換店，因為一般找換店的保安程度較銀行和金舖低。《臨時劫案》前段劫案情節就在廟街實景拍攝，麥啟光透露廟街拍攝獲旅發局支持，最終用7日時間拍畢片初的重頭戲。

角色笠水和慕容輝意圖打劫，卻捲入更大型的械劫案，兩個人物個性也來自麥啟光觀察身邊朋友。笠水總搵朋友笨，但朋友間仍會跟他友好；慕容輝就像身邊的老好人，儘管常被朋友欺負，仍然義無反顧幫助朋友，「我們有時說『有緣再見』，其實有業都可以再見」。

笠水和慕容輝又如同日常所見的草根階層。笠水是一名的士司機，跟母親、妻子同擠一室，急需錢財改善居住環境；慕容輝因經營老人院不善而欠債，但視院內長者為家人，不願輕易結業。梅藍天即使是悍匪也背負家庭問題，所以麥啟光才說劫案只是幌子，其實整個故事講家庭和「男人之苦」，「最後怎樣也好，我們都是回到家裏，因為我覺得無論你在外面發生什麼事也好，其實家是最安全的地方」。

黑色幽默處理戲劇

麥啟光曾與電影製作公司銀河映像班底共事，「我覺得在銀河映像有個訓練是很好的，基本上他們不會有完整劇本。除了要回內地合拍，審批要有完整劇本」，但他不覺《臨時劫案》有銀河映像的黑色電影味道。反而他愛看昆頓塔倫天奴和高安兄弟（Coen brothers）的電影，他指或多或少被他們影響，用黑色幽默來處理戲劇，「他們（的電影）很多都是普通人，很多都是小人物去做一件事。還有幾條線怎樣擺在一起，令到幾條線獨立得來又好像是一個組合」。

《臨時劫案》以黑色喜劇的姿態進佔今年賀歲檔期，麥啟光從小就看賀歲片成長，他發覺賀歲片除了是娛樂，更呼應不同年代的香港人心聲。他小時候看許冠文的電影，許冠文常扮演尖酸刻薄的老闆，許冠英則扮演懶醒的市井小人物，「那個環境大部分觀眾都認同，老闆就是這樣，所以大家就會看得很開心」。

1980年代中後期，電影系列「富貴逼人」，講述住在屋邨的小市民渴望發達，對應香港經濟起飛的年代，「到最後都是以一家人為主，中間其實都是過程，你會（在電影）見到一些市民的心態或者心聲」。港產賀歲片踏入千禧年代，《嚦咕嚦咕新年財》甚至探討人性，「人品好，牌品自然好」琅琅上口，《喜馬拉亞星》更猶見宗教哲學的味道。去年賀歲片《毒舌大狀》劇情配合社會環境，飽獲觀眾認受。

今期賀歲片，又反映香港人什麼心聲？

《臨時劫案》

現正上映

預告片：bit.ly/3OrN0SS

文：嚴嘉栢

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 文化力場]

相關字詞﹕電影 開眼 麥啟光 黑色喜劇 臨時劫案 陳詠燊 喜劇 賀歲片 飯戲攻心2

上 / 下一篇新聞