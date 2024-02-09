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《花花公子》黃金時代藏品拍賣 拜倒夢露裙下

【明報專訊】《花花公子》雜誌檔案（The Playboy Archives）收藏了不少美女的圖像，昔日的大美人今天可能已和我們天各一方，但她們的美卻長存在粉絲記憶中。其中一名曾在《花花公子》創刊號亮相的大美人是Marilyn Monroe（瑪麗蓮．夢露），最近有拍賣行推出一批和她相關的珍貴收藏品，她曾穿著的衣飾和私人物品極為吸睛，組成一部Marilyn Monroe的傳奇史。

千件藏品 滿載二人生活點滴

Julien's Auctions將於3月28至30日在洛杉磯舉槌「譜寫傳奇：《花花公子》Hugh M. Hefner×Marilyn Monroe」，現場及網上同步拍賣。拍賣會展示逾1000件藏品，均來自花花公子企業總部（Playboy Headquarters）及大宅（Playboy Mansion），包括雜誌創辦人Hugh Hefner早年生活，以及《花花公子》黃金時代的收藏品，當中最引人入勝的是一生光芒四射的Marilyn Monroe的私人物品，包括電影戲服、照片、手稿等。透過這些珍藏，收藏家可以窺探這兩名傳奇人物的生活，特別是1950年代至1960年代初，兩人當紅，對美國流行文化產生了巨大影響。

Marilyn Monroe是20世紀美國家喻戶曉的演員，和Hugh Hefner同於1926年出生。兩人因為《花花公子》雜誌開始接觸，Marilyn Monroe是創刊號的封面和內頁人物，她為這本前衛男士生活品味雜誌帶來空前成功，兩人隨之名揚國際。《花花公子》後來成為全球知名的品牌，Marilyn Monroe亦成為永恆的性感象徵。即使她已在1962年去世，但多年來仍被視為現代女性主義的偶像。1992年，Hugh Hefner在洛杉磯的西木村紀念公園購入Marilyn Monroe墓旁的墓地，並於2017年一同安息於此。

兩襲珍貴服裝 記演藝生涯片段

花花公子企業（The Playboy Enterprises）的藏品很多，最矚目當然是Marilyn Monroe的多幀照片，包括她踢足球、釣魚時的留影，電影《大江東去》（River of No Return）和《紳士愛美人》（Gentleman Prefer Blondes）拍攝現場的照片，還有1954年韓國之旅，以及與丈夫Joe DiMaggio的蜜月照等。另外有她的支票簿、香水收據等具紀念價值的私人物品。

在拍賣會中，兩套Marilyn Monroe曾穿著的服裝成為全場焦點。她於1955年經典電影《七年之癢》（The Seven Year Itch）中所穿的黑色玻璃紙效果晚禮服，由傳奇服裝設計師William Travilla設計，此為其眾多傑作之一。禮服配有一條黑白羽毛圍巾（非電影原版），和Marilyn Monroe當年搭配的圍巾相似。影片中，她曾穿著這套禮服在一個夢境中出現，可惜後來被剪輯。原來的拍攝概念是由Tom Ewell飾演的Richard Sherman幻想由Marilyn Monroe飾演的鄰居穿著這套禮服以模仿名演員Mae West。

Marilyn Monroe於1958年12月22日出版的《生活》雜誌拍攝時所穿的一套服裝同樣吸睛。這次拍攝由著名攝影師Richard Avedon掌鏡，Marilyn Monroe模仿女演員及歌手Lillian Russell的造型。淡紫色緞面骨架緊身衣，領口用布藝花束點綴，飾以淡紫色、粉色和奶油色雪紡緞帶。每條腰帶均配襯粉色緞子蝴蝶結，以及淡紫色、粉色及奶油色雪紡飾邊，散發優雅搖曳之美。Marilyn Monroe在同一系列的拍攝中，也模仿其他銀幕傳奇人物Theda Bara、Clara Bow、Jean Harlow和Marlene Dietrich等造型。想不到天后級的Marilyn Monroe也曾模仿其他女星，這些珍品記載了她演藝生涯中的珍貴成長片段。

藝術家佳作展示傳奇企業

拍賣會除有美女圖片和人物相關衣飾外，還有不少藝術家作品，例如LeRoy Neiman、Andy Warhol、Alberto Vargas等佳作。當中最特別的是1950年代花花公子芝加哥總部的建築效果圖，以及來自洛杉磯大宅飯廳和主臥室的精美家具。這次拍賣會珍品亦是這傳奇企業的一部歷史紀錄。

譜寫傳奇：《花花公子》Hugh M. Hefner×Marilyn Monroe洛杉磯拍賣

日期：3月28至30日

時間：太平洋時間上午10:00

香港時間翌日凌晨1:00

查詢：JuliensAuctions.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁小玲

電郵：friday@mingpao.com

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