【香港】一方水土養一方戲劇

這個故事很簡單，男主角Tom是富有的餐廳老闆，女主角Kyra本是Tom的情婦，並幫他打理餐廳生意，關係曝光後Kyra選擇離開，搬到偏遠地區當教師。Tom在妻子離世後，到訪Kyra的家嘗試挽回關係，兩人討論關係與生活，討論價值觀和世界觀。

坦白說，觀看此作時總覺得興趣缺缺，撇除個人喜歡看非寫實非線性相對抽象的戲劇，也有種無法進入台上戲劇世界的感覺。《天色》是相對寫實和戲劇化的作品，而David Hare寫的當然不是香港的現實，作為香港觀眾的我，見到Tom認為Kyra放棄高薪做教師只為滿足自己做好人的欲望，非常偽善，心裏想到的是在香港做教師的朋友，最少能過上中產的生活。劇中Tom瘋狂說着Kyra的住屋如何狹小，但在學院歌劇院台上Kyra的住屋，以香港標準而言卻顯得相當寬敞舒適，對比不突出。

做一套寫實的翻譯劇，如果不大幅度改編，就要考慮如何讓觀眾覺得作品符合現實。有些戲劇選擇保留外國的現實脈絡，舞台上的就是一班說廣東話的外國人，而《天色》的選擇，是把劇中角色當成在外國生活的香港人，所以吵架時會說廣東話，但後來在劇中他們叫的士，有司機來了，又會對司機說英文。那又會引發一系列想像，或者持續追問下去會想到劇本台詞犯駁的地方。

當然翻譯劇來到香港會否「水土不服」，還有很多因素影響。筆者想起一年多前，曾經看過翻譯劇《十二怒漢》，劇本關於紐約12個陪審員審理貧民窟中少年謀殺父親的案件，那時倒有不少反思，原來當故事與自己有距離，才能感受到「不論去到哪裏，偏見總是蒙蔽真相」，真相未必愈辯愈明，反而信念會被困頓打磨拋光，閃閃生輝。

文：劉螢

（香港編劇學生）

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