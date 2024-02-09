【台南】記第五屆龍崎光節空山祭

火山 瀑布 龍火

「餘燼」即燃燒的最後階段，是熄滅還是復燃，尚且未有定論，策展以此為題，意味着台南許多過去的傳承，像餘燼般留待大家承傳與維護，所以在展品的佈置上也放了心思，由入口到出口，藝術品的排序和燈光設計理念像餘燼一樣「由光而暗」，參與者從入口最光的作品出發，逐步走進幽暗的山路，最後帶着點燃的希望離開。

介紹一下幾個深刻的展品。第一件是名為《重生～龍之三部曲》的作品，運用海廢料彩繪，由大學及策展團隊帶領小學生創作，融入台南龍崎與關廟的在地特色，加上新創作的音樂，是一件附在山壁之上，兩隻立體造型的龍的藝術作品。另一件名為《火山》，使用許多條金屬和熒光線，交織鋪設在陡峭的山坡懸垂到地，伸延至地上一個原是井的大圓，線在地上分支開去，猶如滾燙的火山熔岩正在逐漸擴散。最後一件命名為《龍火瀑布》，在山徑的路上，許多塊巨大的透明聚酯纖維布疋從樹上懸掛着地，布疋上黏着各種顏色的熒光線，繡着龍的形狀和不規則的無序線條，線條像是水流動的痕迹，遠看之下山路變成被數個巨大瀑布包圍着的水面，人們需要走進它，並繞過它才可繼續往前。

除了以上提到幾個深刻的藝術品外，沿途還有以「龍火」為題的動畫播放，主角是一隻巨大的火山之龍，大家可以駐足欣賞並稍作休息，另有一個可以讓民眾親身參與的作品，民眾可以在此索取長條透明膠條，再用特製熒光顏色筆在上面寫寫畫畫，不論是祈願還是祝福，或是靈感來襲的隻字片語，或是回應空山的圖像繪畫，完成後可掛在預先設置的木架上，讓熒光膠條留在漆黑的夜空之下，為空靈的孤山添上人的氣息，留下從內心深處所發出的呼喊。另一邊廂，在途中經過最黑暗的山的角落有讓民眾觀星的活動，兩台觀星望遠鏡向着天空，由工作人員引領，民眾可排隊觀看到木星的輪廓，而事實上毋須望遠鏡，在當時完全沒有光害的黑暗程度，只要抬頭望也可看到不絕的星星，正在觀看着空山的我們。

文：鄧世昌

（編劇，黑目鳥劇團藝術總監 目前為台北藝術大學戲劇學系博士學生）

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