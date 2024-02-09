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開眼 大都會文藝誌

【東京】沒夏末

【明報專訊】這是我第一次到美國。第一天就湊巧遇上濕雪（sleet）加凍雨（freezing rain），簡單來說即是地面結了冰還有積雪，加上局部停電，店舖都關了。頭兩天幾乎不能步出酒店。一行三人，原本是因伙伴井生在波特蘭（Portland）的展覽和講座而來。後來腦裏只是想着哪裏的路比較易行能買果汁給兒子。

來接機的是日本人麻衣，原本以為她只是來接機，後來發現是畫廊聘用給我們的臨時助理。見面後她馬上說：「這樣子的Portland絕對是例外。」麻衣帶着兒子住了在Portland多年，現在Willamette University的Pacific Northwest College of Art修讀碩士。她喜愛用日本傳統布料去關注女性議題。她也說這裏讀碩士非常貴，入得來讀藝術系都下定決心做藝術家，包括她。麻衣也熱情地帶我們參觀大學的工作室。工作室的外牆由不同顏色的玻璃磚塊組成，樓底目測有10米高，吊掛着一個緩緩轉動的直升機螺旋槳。巨大的空間被間開成數十個小房間，每個學生都有屬於自己的工作室。還有一個公共chill空間。我們也偷來一個pizza time與學生們共度。學生看來衣著時尚，年齡背景各異。剛好有同學生日，送上的禮物竟是葛飾北齋的T恤。

「End Of Summer」承載的夢

井生的展覽名「My American Friend」，有數十件他擅長創作的木雕塑。兒子則善用數個長長的低台座作為他的保齡球場。背後連繫着Portland、我們和許多日本藝術家的，是一個叫Matt Jay的人。我和Matt的相遇就是初次到日本在Art Center Ongoing參與藝術家駐留時，他也同時在藝術機構3331駐留。那時候正好就是我的伙伴井生帶着Matt和我駕車去參觀東京相模原和八王子區的藝術家工作室。Matt Jay創立了「End Of Summer」，這是一個跨文化藝術項目。它致力於探索和支持日本當代藝術，以國際化和批判性的視角去看當代日本和美國的藝術史、亞洲的文化和哲學研究。雖然「End Of Summer」承載着宏大的夢想，但其實Matt沒有跟我提起他的夢想和背景。他就是有點謙虛又cool的，跟着大家一起聊天和遊玩。2022年夏末，Matt在波特蘭日本花園（Portland Japanese Garden）策劃了井生的展覽「A Poem of Perception」，卻在展覽中途突然離世。噩耗傳來，有點無法釋懷，這更是促成了這趟旅程的原因。終於我們到了波特蘭日本花園，也去了Matt的工作空間，看到他的夢實際是如何運作，也與Matt的家人和朋友聚在一起，聽聽他們說着如何把「End Of Summer」的靈魂延續。最後一天雪融了，原來是一個截然不同、漂亮又溫暖的小鎮。

文：陳楚翹

（從事藝術創作，現居東京）

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