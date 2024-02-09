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Friday Planner：觀花看龑

【明報專訊】歲晚收爐，歲朝賞花追龍。古人新年有「歲朝清供」習俗，即擺置花果、盆景等物於案頭，冀洗去冬日塵埃迎春意。畫家愛將之繪成「歲朝清供圖」，常見水仙、梅花和南天竹諸類。

師承翟仕堯的書法兼水墨藝術家徐沛之，以「歲朝清供」為主題，將黃竹坑SC Gallery打造成「沛公書房」，糅合傳統與新意，重新演繹「歲朝清供圖」。其中《十二朵向日葵》以中國傳統書畫少見的西方花卉繪成，艷亮綻放像在激勵觀者堅定追求幸福。徐沛之亦精心挑選釉質柔潤、釉色淡雅的花器，瓶身寓意吉祥的暗花若現，襯托花卉。比如《桃華不老》畫中的「琺瑯彩松竹梅紋瓶」，據說是清代雍正時期佳品，藝術家配以桃花及松樹，贈獻長壽和美好生活的祝福。除了畫作，現場亦可見書法作品，龍年當然要欣賞獨特且生動的《龍》，「龍」字像是長出順滑的毛髮，使人眼前一亮。建議參觀前先預約，免得摸門釘掃興。

中大文物館打鐵趁熱，趁龍年辦「甲辰說龍」特別展，展出逾50件玉石、骨刻、青銅器、絲織及拓本等，以這些中國古代文物中的龍紋為線索，解開紋飾形成和風格變化等來龍去脈。當中由清朝督陶官唐英製作的「墨彩雲龍紋筆筒」，龍兒正乘雲霧飛千里，且題有行楷七律詩，可一睹古人對龍之印象，也看龍之形象演化。

過年慣常與親友共聚，但有些人和事，或是最後交會。這是深水埗合舍經歷的最後一個新年，為此正舉行「散聚有時」活動，集合選物、展覽和多項節目。散去之前，聚在一起，回顧這座城的故事，好好道別。

#歲朝清供 #沛公書房 #甲辰說龍 #散聚有時

[開眼 藝述速遞]

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