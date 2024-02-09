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繪光繪塵繪水漬 吳嘉敏為時間留迹

【明報專訊】水彩畫師、插畫家吳嘉敏（Carmen）想在畫上表達時間給人的感覺。她覺得時間是相對的，即使時鐘客觀顯示時間的流逝，工作時間總是漫長，玩樂卻過得很快；同一個時空內，不同人也會因為心情和看到的景象，覺得處於不同時刻。但要怎麼畫出時間？Carmen在個人展覽「遙遙片刻」中，從水漬、灰塵和光影着手。

Carmen常畫城市風景，以及麻雀等小動物，是香港少有的水彩畫藝術家。可愛形態和工整的建築筆觸，都可以在她過去的作品上看到。這次展覽有10幅全新畫作，以香港人的日常作息為結構，包括早晨起牀、出門上班和忙碌的夜晚。

《辦公時間》是Carmen在賽馬會創意藝術中心（JCCAC）的工作室窗景。百葉窗簾把她的時間分為12片：在清晨開始工作時，視線是模糊的，只能看到兩片葉簾中的一條夾縫。時間由左至右前進，到了下午，她能看到的愈來愈多；除了因為頭腦變得清晰，也盼望快點結束手頭事務，回家休息或與朋友去喝杯茶。

與朋友相聚的時光柔和舒適，《三時十五分》的木枱上，5個水杯印卻透露聚會已經完結。藝術家的工作時間日夜顛倒，黃昏時可以短暫休息，但回到家還要處理沉悶工作。《漫漫長路》中，排山倒海的公務，讓色彩都流走，這時候Carmen的世界是藍和白色的。時間慢得讓桌面積上灰塵，手指一抹就看到軌迹。

過去三四年令Carmen對時間有深刻體會，從疫情幾年過得恍惚，不知道自己做了什麼，到復常後終於自由自在，時間多了起來，所以更想好好運用。家人身體的狀况、朋友移民的決定，都改變了她心中時間的流速。不過，時間是無形物，畫不出來，只能在物件上體現。隨着人們的使用，和在陽光、月亮下反射出不同顏色，她才能畫出轉瞬即逝或度日如年。

長形畫《小休片刻》是她的新筆法嘗試，畫中並非固定地點。她用煙霧來表達不同人休息時放鬆的感覺，「對我一些食煙的朋友，take a break就是食一支煙的時間，而對我來說是飲一杯茶或咖啡的時間，其他人用冲涼relax，也會有蒸氣，會揮發，是一瞬間的」。有別水彩畫常用的疊加和渲染法，她這次在畫面中央留白，畫好四周的藍色後，才用另一支筆沾水把稍稍風乾的顏料擦成「煙霧」。

除了變化，Carmen也記下特定時刻才有的景色。《午後花斑》是港鐵奧運站外天橋的玻璃幕牆，夕陽下玻璃水漬的影子。《清晨小路》則是她最喜歡的畫，為她每天清晨走過的路。路上的一束光，看到樹葉的剪影，與掉到地上的黃葉相映照。但她不知道這是什麼樹，有答案的讀者，可以在社交媒體告訴她。

「遙遙片刻」吳嘉敏個人畫展

日期：即日至2月17日（2月9日開放至下午6:00；10至13日閉館）

時間：周二至六上午11:00至晚上7:00

地點：中環鴨巴甸街20號地下Karin Weber Gallery

詳情：bit.ly/47KfiPh

文：梁景鴻

[開眼 藝述速遞]

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