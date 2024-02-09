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廣東音韻聲聲送舊年 拆解賀年歌「洗腦」秘密

【明報專訊】當談到在香港過農曆新年，或許你會想到利市、食品、拜年活動等，但不得不提，每過新年，一旦《歡樂年年》、《財神到》、《新春頌獻》這些耳熟能詳的賀年歌曲響起，便會在腦中迴盪不息，令人愛恨交織。不過，你知道這些流行了近半個世紀的賀年歌背後的結構和秘密嗎？

農曆新年作為中國傳統大節日，賀年歌與中國文化緊密相連。香港中樂胡琴演奏家陳璧沁受訪時談及賀年歌的起源，指出香港的賀年歌有一部分自創，另一部分則源於廣東音樂，「譬如《新春頌獻》的原曲為中樂作曲家劉明源的器樂曲《喜洋洋》，最初並無歌詞，後來由作詞人羅寶生先生填詞，創作出了廣為流傳的歌詞——『年，又過年，共慶歡樂綿綿』」。中樂團在新年期間經常演奏的《娛樂昇平》和《春節序曲》由於沒有配上歌詞，因此未獲廣泛記住。

響亮音樂配「好意頭」歌詞

璧沁舉例，許多流行曲會融入中國樂器，如周杰倫就喜歡在歌曲中加入古箏、笛子等，營造出古風古韻。賀年歌則選用聲音明亮的樂器，她說：「打鑼打鼓、吹嗩吶等會被選用，我作為胡琴家，會選擇高胡而非二胡，因為它聲音更響亮，更能帶來喜慶的氣氛。」每逢農曆新年，璧沁都會例行演奏新年歌，並加入即興元素，如滑音和誇張的技巧，令演出更詼諧，觀眾的反應也格外熱烈。

香港作曲家鄭汝森博士（Anthony）認為，吉祥的歌詞和鼓舞人心的節奏是賀年歌的核心元素。Anthony解釋，賀年歌通常基於中國民歌旋律，配合新年主題的新歌詞，歌詞非常直接，普遍都是拜年會用到的祝賀說話；編曲方面，他稱節奏強的樂器扮演非常重要角色，「早年比較多採用中國樂器去配搭，例如琵琶、嗩吶、笙等較為響亮的樂器，提升歌曲的精神度，近年的賀年歌則因應市場口味，增加流行度，加入西方樂器，如鼓組、電結他、弦樂、鋼琴等」。他續稱，約20年前，香港當紅歌手開始重新製作賀年歌，當中有Twins《你最紅》，保留了傳統中國樂器的聲音之餘，加入了西方樂器，避免聽起來過於老派。Anthony亦於2013年受香港音像聯盟（HKRIA）邀請，為當年賀年音樂創作比賽的得獎歌《新的一年新的開始》編曲，也特別安排添加西方樂器，以增加音樂流行感，歌曲現在依然在市面上播放。

反覆簡短旋律入耳

在談論賀年歌的「洗腦」特質時，Anthony指出，要製作具有強烈記憶點的歌曲並不困難，關鍵在於反覆而簡短的旋律，賀年歌旋律正正簡短精煉。他舉例：「《財神到》主旋律就是由歌名3個字的音符組成，歌曲編排連續重複兩次主旋律，組成主句『財神到、財神到』，而歌曲頭3句皆是主句旋律，非常入耳；《恭喜你》亦是3個音節；《迎春花》主旋律則是8個音節組成，都非常簡短，具有強烈的重複性。一旦這兩個元素到位，便能打造出一首易於記憶的『洗腦』祝福歌。」這一點在現今韓國流行音樂中表現得尤為明顯，經常透過重複歌詞旋律來達到上腦效果，就如New Jeans的Super Shy就是憑藉其簡易旋律及不斷重複，短時間內得到全球關注。值得一提的是，《歡樂年年》和《迎春花》於1977年發行，《財神到》則在1978年問世。這些歌曲經過數十年的洗禮，依然歷久常新。

賀年歌的娛樂性亦非常重要，經典歌王許冠傑絕對是佼佼者，他的音樂不僅是新年期間的娛樂，更是一種文化現象。他擅長捕捉和表達香港打工仔的心聲，著名賀年歌《財神到》藉輕快的旋律和充滿希望的歌詞，表達了人們對財富的渴望，當中有樂觀精神和祝福信息，成為了香港每年慶祝新年的熱播金曲。除此之外，許冠傑的《天才白痴錢錢錢》雖然不是在新年期間發行，但是因應普羅大眾新年對於財富的追求，故成為了新年期間的必播歌曲之一，可見「好意頭」亦是賀年歌不可或缺的條件。

受限經濟 鮮有新歌

過去幾十年間，不常見賀年歌出產，自1977年由汪明荃和鄭少秋主唱的新年歌唱片發行，之後市場上非常偶爾會出現一些新的賀年歌曲，但都是間或的現象。進入2000年後，曾有一波當紅歌手翻唱經典賀年歌的潮流，後來十幾年都鮮有新賀年歌，Anthony和璧沁均指出這與經濟趨勢息息相關，製作一首高品質的歌曲需要相當費用，而在當前經濟條件下，這些資源顯得尤為寶貴。過去，當經濟蓬勃發展時，節慶歌曲常由當紅歌手發布，甚至會專為新年發布一張唱片，但隨着經濟形勢的變化，音樂產業也受到影響。製作人在有限的製作預算下，必須精打細算，這令新賀年歌的製作變得更加困難。此外，經典賀年歌曲在新年期間持續獲得播放，使製作新歌的需求進一步減少。

璧沁在每年新春期間逛超市時，總能聽到播放着純音樂的中樂賀年曲。不過，她注意到很多顧客似乎對這些樂曲沒有共鳴。為了拉近賀年曲與大眾的距離，她建議人們利用手機上的音樂搜尋軟件來識別這些曲目，透過了解歌曲名字和背後意義，人們或許能更加欣賞這些賀年音樂。Anthony對此現象則有着不同見解。他認為，現今社會的娛樂選擇非常豐富，人們外出時習慣佩戴耳機，沉浸在自己的音樂世界中。而在新年家庭聚會時，大家更可能選擇玩遊戲機、追劇或唱K，減少與賀年歌的接觸機會。思索片刻後，Anthony補充道：「可能現時最能接觸到賀年歌的場合是舞獅活動，儘管舞獅表演本身不帶旋律，因此不能算作歌曲，但那特別的敲擊節奏足以令觀眾感受到節日的氣氛。」

文：李玥均

編輯：孫志超

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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