CNY special seasonal picks：從日常穿搭到假日旅行 祥龍飛躍時尚與家品之間

神龍盤踞珠寶

John Hardy於2007年推出首個以Naga神龍為形象的珠寶作品，寓意愛、守護、好運、繁榮與成功。Naga神龍其實是出自峇里人的魔幻神話，象徵人與自然的聯結。根據島上傳說記載，Naga神龍盤踞於Tiga Gunung火山之巔，守護他深海中的摯愛「海之珍珠」。Naga神龍在峇里人心目中的地位神聖，與華人對龍的尊敬不相伯仲。適逢今年龍年，Naga神龍系列倍感應節，糅合傳統藝術與當代美學的全新設計，即使節日後亦適合日常佩戴。●

粉紅俏皮龍

創立於1996年、來自瑞典的時尚潮牌Acne Studios，究竟會怎樣演繹其2024農曆龍年新春限定系列？品牌特別邀請居於倫敦的華裔藝術家張聯合作，以龍的形象圖案呈現於品牌最受歡迎的單品上，在增添俏皮色彩的同時，亦傳遞出對龍年的美好希冀與期盼。當中的粉紅色緊身上衣，配搭闊身洗水牛仔褲，更是Gen Z的新春必備造型。●

龍紋刺青皮革

以Venezia皮革和Patina古法染皮工藝而迷倒不少男士的Berluti，推出農曆甲辰龍年別注系列。從中華傳統文化的龍圖騰中汲取靈感，以手工匠心展現的龍紋圖案，與品牌的經典元素完美結合。系列的成衣和包袋配飾，從日常穿搭到假日旅行，均滿足品味之士的多種需要。新春期間如想度假避年，可選擇霸氣外露、有龍紋圖案刺青的Formula 1005行李箱。若留港在家迎接親友拜訪，則可選擇充滿氣派的龍紋全盒。●

低調祥龍印花

新春期間少不免要與愛侶一起到親友家拜年，但作為男士既要穿得應節，又不想與另一半「爭妍鬥麗」穿上大紅衣飾，該怎麼辦？答案可以在COS推出的2024新春龍年限量系列中找到。系列以各款印花圖案點綴單品，展現脫俗優雅的風尚。品牌特別採用數碼手繪技術，結合細緻的印花和立體紋理，捕捉祥龍的靈巧姿態。系列中男裝一件芋頭色開胸上衣，選料柔軟溫暖的馬海毛並飾有祥龍圖案，低調之餘又不失型格。●

墨水勾勒「龍」

Diptyque為推出農曆新年節限定系列，特別與中國新興藝術家黑凹（Ao Hei）聯乘，以紙墨為媒介，重新演繹L'Eau Papier（紙墨之水）淡香水新年限定版包裝。Ao Hei在紅色的限定包裝加上有力的筆觸，並以墨水勾勒出「龍」和「紙」字，以抽象書法重新演繹節日氣氛，並飾以金箔，呼應香水瓶身上精緻的金色浮雕橢圓標誌，透過藝術表達對新年的美好祝願。●

體驗中式風情

每到農曆新年，人們必會想起上海灘的優雅唐裝。今年品牌踏入30周年，特別與奕居（The Upper House）首度合作，推出Salisterra藝術系列主題下午茶與獨家住宿體驗。與藝術家蔡贇驊（Jacky Tsai）聯名系列的主題下午茶，由Salisterra餐廳的廚師團隊主理，包括精心炮製的鹹、甜點，配以Jacky Tsai聯乘上海灘系列的祥龍圖案餐具，讓人體驗中式風情。奕居亦與上海灘提供薈萃傳統中式設計及精緻工藝的住宿體驗，包括入住酒店豪華客房或套房一晚連早餐、Salisterra×上海灘雙人下午茶，及於太古廣場上海灘旗艦店享受私人購物體驗等。●

查詢：Acne Studios 3102 0990（ ifc店）

Berluti 2343 0855（中環店）

COS 3580 7938（中環店）

Diptyque 2521 6799（ifc店）

John Hardy www.johnhardy.com

上海灘 2918 1505（太古廣場店）

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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