beauty：彩妝界鮮花糅合妝容潮流 花瓣眼妝如春日花園

橙色眼影塑造明亮妝容

橙色鮮花象徵活力、熱情和喜悅。這種鮮明的色彩，能在妝容中帶來溫暖且活力的感覺。要搭配橙色鮮花，可放膽選擇橙色眼影，塑造出明亮的妝容，亦可嘗試混搭橙色和棕色的眼影，增加層次感和深度；同時可以在眉峰處使用橙色眉粉或眉筆，增加整體妝容的和諧感。唇妝方面，選擇橙色或珊瑚色的唇彩，能為整體妝容增添活力和光澤，再輕輕抹上橙色胭脂，展現出陽光氣息。

粉紅色調胭脂 甜美可愛氣息

粉紅色鮮花象徵浪漫、柔美與女性化。要配搭相應的妝容，可以選擇粉紅色調的胭脂，強調妝容的甜美可愛氣息，加入閃粉點綴，增添整體的閃爍妝效。眼妝方面，則可使用柔和的粉紅色眼影，營造出溫柔、平易近人的感覺，配搭深棕色或黑色眼線，有助勾勒出自然眼線，再使用睫毛膏，讓雙眼看起來明亮有神。最後塗上粉紅色調的唇膏或唇彩，突出粉紅色鮮花的感覺。

紅色色調眼影 塑造迷人感覺

紅花象徵喜慶與熱戀。要在妝容中搭配紅色鮮花，可以選擇紅色或啡紅色調的眼影，塑造出熱情和迷人的感覺，並在眼窩位置加入金色眼影來增加層次感。如果喜歡大膽的妝容，可嘗試畫上粗黑眼線，勾勒出呈上揚線條，讓雙眼更有神采，配以紅色胭脂，讓妝容更為艷麗。至於唇妝，則可以根據個人喜好和膚色作出選擇，不論是鮮紅色、紅莓色或橙紅色調的唇妝，都能營造出如紅色鮮花的鮮明風采。

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文：劉詩言

模特兒：Yanru（QUEST Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陳淑安

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