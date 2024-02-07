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挑選型格行李箱 為旅程做好準備

【明報專訊】不少人也在去年開始「報復式旅行」，但大家有沒有發現之前跟自己在異地「出生入死」的行李箱，在疫情塵封數年後重出江湖時，膠轆、手柄、箱身等也出現老化情况？趁農曆新年長假前，不如挑選新的行李箱，為下一段旅程做好準備！

Lojel

50%再生材料製作

消費者愈來愈重視環保，Lojel也推出Cubo系列。升級版Cubo行李箱減少原材料使用，以50%再生聚碳酸酯材料製成。系列也採用替代塑料的包裝，並使用FSC認證再生紙和原型染色織物，藉此減少80%用水、64%炭煤用量、60%化學物使用、63%碳排放及53%用電量。行李箱增加了AirTag口袋，內襯亦升級為可拆卸、可更換和可清洗的設計。●

Delsey Paris

可擴展靈活設計

Shadow5.0行李箱是Delsey Paris的核心系列，採用聚碳酸酯製成，輕巧耐用，可擴展設計增添靈活度。配搭專利的Securitech拉鏈和TSA組合鎖，襯裏由100%回收物料製成，可完全拆除並放入洗衣機清洗，更衛生。側手柄上設有專利超重指示器。位於頂部和側面的手柄均加有軟墊，令大家在攜放行李箱時更舒適。●

Samsonite

輕盈堅韌 舒適暢順

C-Lite系列是Samsonite最受歡迎的款式，以專利Curv技術，將「輕盈」與「堅韌」二合為一。系列的登機尺寸行李最輕為1.9公斤，除了經典的貝殼紋理外形，升級版配上嶄新加長雙拉捍和雙滑輪，移動時更舒適暢順。新年期間，在品牌專門店、網店或專櫃消費滿$6888，更可獲贈跟粵東磁廠聯乘的限量新年禮盒套裝。●

Globe-Trotter

獨特印花 香港限定

Globe-Trotter香港限量版系列行李箱的設計向20世紀初旅行者使用的流行色調致敬。它採用黑色「鋼紙」為行李箱主體，綴以啡色植鞣皮革飾邊和金色鎖扣。行李箱內籠用上獨特印花襯布，展示香港交通圖標：電車、山頂纜車、天星小輪和帆船「鴨靈號」。此特別版僅在香港半島酒店旗艦店發售。●

Rimowa

龍年限定單瓶酒箱

溝槽式鋁鎂合金外形是Rimowa的標記，近年品牌加入個性化設計細節，讓大家自選手柄、行李箱轆和行李牌的顏色，桃紅色的設計充滿新年開心喜慶的感覺。品牌亦特別推出龍年限定版鋁鎂合金單瓶酒箱，搭配紅色皮革手柄、封口線和行李牌，內裏的泡沫軟墊能夠固定不同形狀的酒瓶，方便大家攜帶美酒跟親友團聚。●

查詢：Delsey Paris 2615 1299 Globe-Trotter 2790 8368 Lojel 9448 1819 Rimowa 2802 9883 Samsonite 3725 8176

文：張曉冬

場地提供：Rosewood Hong Kong

●News

時尚軍服靈感 外置間隔行李箱

除了傳統行李品牌，不少時裝、皮具品牌也有自家行李箱系列，實用功能以外，更具時尚氣息。Gucci便請來倪妮和張震演繹Gucci Savoy旅遊系列的軟面旅行袋及硬殼旅行箱等。滾輪行李箱備有多種尺寸，包括手提行李箱以至最大的90厘米版本，以米/棕、米/藍和米/白組合的GG Supreme面料縫製，襯以綠/紅/綠或藍/紅/藍織帶和皮革飾邊。

Hermès今季就推出了Cargo行李系列的新成員。有別於一般的設計，R.M.S行李箱設有多個外置間隔，多袋設計靈感來自軍服，讓大家不用打開行李箱便能輕易收納隨身物品如手提電腦、電話、耳機等，系列另有拉鏈平板電腦袋。●

查詢：Gucci 2524 4492 Hermès 2525 5900

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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