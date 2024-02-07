飛往蘇格蘭200年酒廠朝聖 親身品嘗生命之水奧秘

蘇格蘭威士忌歷史悠久，有記載顯示早在15世紀，當地已釀造這種被稱為「生命之水」的酒液，而對提升威士忌品質有極大影響力的蒸餾技術亦是由蘇格蘭人發明，因此被公認為最古老的威士忌生產地。翻查資料顯示，現時蘇格蘭有140多間威士忌酒廠，分佈在Highland、Lowland、Speyside、Campbeltown、Islay及其他群島等6個產區，當中以Speyside的酒廠最多，約三分之一以上威士忌酒廠都在這裏經營，非常密集，所以如果想一次過參觀多間酒廠，Speyside就是最佳選擇。

首間合法廠房 創辦人雙槍傍身

Speyside產區位於蘇格蘭東北部，位置就在Highland產區旁，而要釀出優質威士忌的其中一個關鍵是水，這裏便有水質清澈的River Spey。今次參觀的The Glenlivet，是由當地農夫及私釀酒商George Smith創立，他在1824年成為該區首間取得合法釀造威士忌牌照的釀酒廠，此舉讓他成為非法釀酒商的眼中釘，更曾被恫嚇會燒毁他的釀酒廠，故George常備雙槍傍身。經歷近200年，釀酒廠已搬離原址，並於2021年完成翻身，新釀酒廠導賞區融入了很多新概念，參觀者可以沉浸式體驗感受釀酒廠的今昔，酒廠亦在World Travel Award 2023中分別獲得World's及Scotland's Leading Whisky Distillery Tour大獎。

甫進釀酒廠，設有火爐的休息區布置非常舒適，還展出品牌部分甚具歷史價值的收藏品，如上文提及創辦人George Smith用於自衛的雙槍。參觀人士可在接待處選擇3個不同導賞團。今次參加了入門級的original導賞團（每位收費20英鎊，折合約199港元），可參觀整個威士忌釀造過程，並在導賞員指引下品嘗3款The Glenlivet單一麥芽威士忌。

走訪6個工序 了解釀酒過程

導賞員先為我們簡介創辦人George Smith及其子孫，如何將品牌登記成為合法釀酒商、將品牌名字Glenlivet註冊商標成為The Glenlivet以杜絕冒仿者，以及在20世紀初品牌打開美國市場的經過，繼而帶我們進入佈置成麥田般的互動展覽廳The Glenlivet Crib，了解品牌如何以當地出產的大麥及河水，以及跟當地農夫合作，釀造出今時今日的威士忌。

參觀互動展覽館後，我們進入另一房間，詳細了解整個釀酒過程。威士忌需要經過發芽（malting）、磨麥（milling）、糖化（mashing）、發酵（fermentation）、蒸餾（distillation）及陳年（maturation）6個工序，每個工序都會影響到成酒的風味，而令人驚喜是當大家走出這個小展館，竟發現展館原來是由一個發酵糟改建而成！

掌握釀酒流程後便到隔壁工場實地參觀，一打開大門，鼻子已聞到濃厚的大麥香氣，導賞員先讓我們看了糖化糟、發酵糟的實物。通過一個小透明玻璃窗，參觀人士可看到內裏正在糖化的麥芽糊和加入酵母等待發酵的麥芽汁。原來直到這階段為止，威士忌與啤酒的釀造流程沒太大分別，兩者分別在於威士忌須經過蒸餾，而這亦是影響酒液風味的關鍵元素。在蒸餾室中，我們看到兩組各3個蒸餾器，大的蒸餾器用於初次蒸餾，將帶有8%酒精的已發酵麥芽汁蒸餾成約25%酒精濃度的酒液，體積較小的蒸餾器則會將酒精濃度按需要作進一步提高，完成後的酒液便可入桶陳年。

4款酒桶逐一聞香 親身品酒

品牌使用窄身長頸蒸餾器，可讓蒸發的酒精氣體與頸身有較多接觸面，釀造出來的酒質會變得更輕、更細緻，成為品牌威士忌的標誌風味。之後我們來到倉庫，了解不同酒桶可為酒液加添的獨特風味。存酒倉內設有4款酒桶，分別是西班牙雪莉桶、美國橡木桶、冧酒酒桶和干邑酒桶，大家可逐一聞香，加強對各酒桶帶來的風味印象，例如雪莉桶會帶來較豐富的水果香及辛辣感，美國橡木桶則帶來甜甜的蜜糖、拖肥及雲呢拿香氣，當日後再品嘗威士忌時，便可更易分辨酒液曾在哪些酒桶熟成。

最後又最重要的環節，當然少不了親身品酒，導賞員讓我們嘗試3款The Glenlivet威士忌，並教導如何使用聞香杯鑑賞香氣。對於酒精度較高的威士忌，他建議我們可先向杯中吹一口氣，驅散杯中的刺鼻酒精；又或拿着酒杯放在心口前，再慢慢移高酒杯直至聞到香氣，這都能較易聞到酒液散發出來的香氣。聞香完畢，自然是大家齊齊舉杯喊一聲Cheers！●

網址：www.theglenlivet.com

文：周群雄

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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