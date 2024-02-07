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畢打行男士精品旗艦店 英倫紳士沉浸式購物體驗

【明報專訊】近日香港男裝界流行一個話題——怎樣也要到中環畢打行的Pedder Arcade一行！除了因為有由福布斯評選為「香港5大男裝店」之一的The Armoury擴充開設旗艦店，就連Epicurean餐飲集團、著名拍賣行Phillips等也在這裏落戶……一次過滿足型男紳士品味生活的不同需要。

今年原來是位於中環心臟地帶的畢打行落成100年，這幢9層高的建築物由巴馬丹拿建築師行設計，與皇后戲院同於1924年啟用，1981年被政府列為二級歷史建築，2020年9月10日改列為一級歷史建築。The Armoury聯合創辦人Alan See也不諱言，當初吸引他們進駐畢打行開設首間The Armoury，就是愛上它代表香港的heritage。Alan說：「畢打行是中環最富特色的一幢大廈，你看那麼高的樓底，那麼美的窗花，是非常獨特的建築風格。」他和拍檔Mark Cho在2010年計劃在這裏開店時，想塑造一個舒適安靜的購物體驗，將店舖定位為International Classic Artisanal Boutique，開業以來一直深受男士歡迎。

「對香港仍然有信心」

The Armoury原本的舖面設於畢打行3樓，去年底卻搬遷到5樓開設旗艦店，並差不多包下整層Pedder Arcade的運作。刻下不少品牌也放緩發展步伐，為什麼Alan如此進取？「因為我們對香港仍然有信心！雖然我倆（和Mark）是馬來西亞人，在英國長大，但都把香港視作我們的家。坦白說，我們也考量了一段時間，但始終對畢打行有濃厚的情意結！由第一天開始，The Armoury已在此地扎根，而今年畢打行剛好100年歷史。我們心中有一個比較大膽實驗的想法，除了在此處打造一個我們理想的男士服飾購物體驗，也希望畢打行的hertiage（文化遺產）傳承、活化並延續下去。雖然現在經營環境不同了，但幸好得到業主的支持，跟我們合作實現這個計劃。」

開設新店當然少不了投資，「在香港營運一間店子，一般需要3至4年時間才能回本吧？我們都希望可以快一點，2、3年內就可回本，但決定開設旗艦店時我們是將它視作長遠投資，只希望更多人appreciate我們的初心」。Alan也表示，多年來他們一直保持The Armoury在服務和流程上的質素，而這幾年間大家的工作環境和習慣都有所改變，例如出現了work from home，不少顧客的要求亦因此轉變。Alan也就跟着向供應商反映意見，引入更多casual wear的元素。

「我們算不上一門大生意，市場佔有率也不大，雖然一開始做西裝，給人印象也好像是這樣，但其實我們一直希望賣的是『品質』，即是不止在中環返工、穿西裝的人才懂欣賞。在旗艦店也有銷售其他風格的衣服。簡言之，西裝是引子，我們想多些人認識和知道，我們的宗旨是售賣最好品質的出品。」

另設酒吧鐘表店

令人意外的是，整層Pedder Arcade中，還有一些跟服飾談不上關係的店子，例如JK on the Fifth酒吧和Phillips Perpetual鐘表店。「我們想打造一個與別不同的購物體驗，就好像女士們行得累了會想找家咖啡店歇歇吧？男士也大概跟我和Mark一樣，也愛杯中物，恰巧業主也有營運Epicurean Group（饕餮集團），旗下著名食肆Jimmy's Kitchen在疫情前結束營業，剛好他們也想在畢打行重開，現在便以Jimmy's Kitchen on the Fifth Floor的形式落戶在這裏，我們也幸運地可以擁有一間由他們營運的champagne whisky bar呢！」

另外，Alan也和Phillips富藝斯鐘表合作，讓他們開設Phillips Perpetual鐘表零售店，現正分階段啟用，早前舉辦過不同活動，2月起則會以高級訂製形式為收藏家提供高質素的收藏級鐘表和服務。●

The Armoury Pedder Arcade

地址：中環畢打街12號畢打行5樓

查詢：2804 6991

網址：pedderarcade.com

文：Joshua Wong

●News：心水品牌獨立成店

作為The Armoury旗艦店，Alan除了不斷改良自家西裝訂製服務，也希望藉着更大的店面，為代理的心水牌子獨立成家——成為旗艦店中店的主角，其中兩個獲欽點的品牌是Drumohr和Nigel Cabourn。Alan說：「這些品牌都是透過我們的好友而認識，代理它們是因為我們相信其品質。」

Drumohr是得到英國及挪威王室青睞的羊絨針織品牌，在1770年由蘇格蘭Robertson家族創辦，有逾250年的優質羊絨和工藝保證。「記得第一次『觸電』感覺，是在米蘭店裏觸摸它們的出品。它們用brush wool方法製作羊毛針織品，讓手感如摸shaggy dog那厚厚的毛層一樣，卻沒有拮身的感覺，那種texture很特別。有別於英倫常用的鮮艷顏色，品牌提供很多意式的和諧色調選擇，我自己就有4、5件！」

Nigel Cabourn則是英國著名軍服專家，曾與已故的前Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh合作。「以前我們只代理品牌的部分單品，未能夠充分帶出整個品牌氛圍，非常可惜，現在獨立成店，粉絲可來這裏，跟這位偉大軍服收藏家多點connect。」●

文：Joshua Wong

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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相關字詞﹕酒吧 西裝 腕表 富藝斯鐘表 畢打行 The Armoury Pedder Arcade

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