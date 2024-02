畢打行男士精品旗艦店 英倫紳士沉浸式購物體驗

今年原來是位於中環心臟地帶的畢打行落成100年,這幢9層高的建築物由巴馬丹拿建築師行設計,與皇后戲院同於1924年啟用,1981年被政府列為二級歷史建築,2020年9月10日改列為一級歷史建築。The Armoury聯合創辦人Alan See也不諱言,當初吸引他們進駐畢打行開設首間The Armoury,就是愛上它代表香港的heritage。Alan說:「畢打行是中環最富特色的一幢大廈,你看那麼高的樓底,那麼美的窗花,是非常獨特的建築風格。」他和拍檔Mark Cho在2010年計劃在這裏開店時,想塑造一個舒適安靜的購物體驗,將店舖定位為International Classic Artisanal Boutique,開業以來一直深受男士歡迎。

「對香港仍然有信心」

The Armoury原本的舖面設於畢打行3樓,去年底卻搬遷到5樓開設旗艦店,並差不多包下整層Pedder Arcade的運作。刻下不少品牌也放緩發展步伐,為什麼Alan如此進取?「因為我們對香港仍然有信心!雖然我倆(和Mark)是馬來西亞人,在英國長大,但都把香港視作我們的家。坦白說,我們也考量了一段時間,但始終對畢打行有濃厚的情意結!由第一天開始,The Armoury已在此地扎根,而今年畢打行剛好100年歷史。我們心中有一個比較大膽實驗的想法,除了在此處打造一個我們理想的男士服飾購物體驗,也希望畢打行的hertiage(文化遺產)傳承、活化並延續下去。雖然現在經營環境不同了,但幸好得到業主的支持,跟我們合作實現這個計劃。」

開設新店當然少不了投資,「在香港營運一間店子,一般需要3至4年時間才能回本吧?我們都希望可以快一點,2、3年內就可回本,但決定開設旗艦店時我們是將它視作長遠投資,只希望更多人appreciate我們的初心」。Alan也表示,多年來他們一直保持The Armoury在服務和流程上的質素,而這幾年間大家的工作環境和習慣都有所改變,例如出現了work from home,不少顧客的要求亦因此轉變。Alan也就跟着向供應商反映意見,引入更多casual wear的元素。

「我們算不上一門大生意,市場佔有率也不大,雖然一開始做西裝,給人印象也好像是這樣,但其實我們一直希望賣的是『品質』,即是不止在中環返工、穿西裝的人才懂欣賞。在旗艦店也有銷售其他風格的衣服。簡言之,西裝是引子,我們想多些人認識和知道,我們的宗旨是售賣最好品質的出品。」

另設酒吧鐘表店

令人意外的是,整層Pedder Arcade中,還有一些跟服飾談不上關係的店子,例如JK on the Fifth酒吧和Phillips Perpetual鐘表店。「我們想打造一個與別不同的購物體驗,就好像女士們行得累了會想找家咖啡店歇歇吧?男士也大概跟我和Mark一樣,也愛杯中物,恰巧業主也有營運Epicurean Group(饕餮集團),旗下著名食肆Jimmy's Kitchen在疫情前結束營業,剛好他們也想在畢打行重開,現在便以Jimmy's Kitchen on the Fifth Floor的形式落戶在這裏,我們也幸運地可以擁有一間由他們營運的champagne whisky bar呢!」

另外,Alan也和Phillips富藝斯鐘表合作,讓他們開設Phillips Perpetual鐘表零售店,現正分階段啟用,早前舉辦過不同活動,2月起則會以高級訂製形式為收藏家提供高質素的收藏級鐘表和服務。●

●News:心水品牌獨立成店

作為The Armoury旗艦店,Alan除了不斷改良自家西裝訂製服務,也希望藉着更大的店面,為代理的心水牌子獨立成家——成為旗艦店中店的主角,其中兩個獲欽點的品牌是Drumohr和Nigel Cabourn。Alan說:「這些品牌都是透過我們的好友而認識,代理它們是因為我們相信其品質。」

Drumohr是得到英國及挪威王室青睞的羊絨針織品牌,在1770年由蘇格蘭Robertson家族創辦,有逾250年的優質羊絨和工藝保證。「記得第一次『觸電』感覺,是在米蘭店裏觸摸它們的出品。它們用brush wool方法製作羊毛針織品,讓手感如摸shaggy dog那厚厚的毛層一樣,卻沒有拮身的感覺,那種texture很特別。有別於英倫常用的鮮艷顏色,品牌提供很多意式的和諧色調選擇,我自己就有4、5件!」

Nigel Cabourn則是英國著名軍服專家,曾與已故的前Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh合作。「以前我們只代理品牌的部分單品,未能夠充分帶出整個品牌氛圍,非常可惜,現在獨立成店,粉絲可來這裏,跟這位偉大軍服收藏家多點connect。」●

