教大GPS．父母AI補習班：自主學習的資訊素養

1. 了解AI的基礎知識：

家長須了解人工智能的基本概念和運作原理，如機器學習、大數據、數據分析和演算法。通過深入淺出的解釋，幫助孩子更好地理解AI的基本原理。

2. 熟悉AI在教育中的應用：

了解AI如何應用，如個人化學習、智能導師、自我評估和反饋等，並選擇適合孩子的AI學習工具。鼓勵孩子適當使用AI輔助學習，同時保持人際互動和個性化學習的重要。

3. 監督孩子的學習進度：

家長可以利用AI系統追蹤孩子的學習進度和表現。這些系統可以提供即時的報告和反饋，讓家長更好地了解孩子的學習狀况，並給予相應的支持和指導。

4. 運用真實生活例子：

多與孩子分享AI相關的實際例子，展示它如何融入日常生活，例如討論虛擬助理、推薦演算法和自動駕駛等應用。同時，鼓勵孩子對不同情况中的AI角色多加批判分析。

5. 培育孩子資訊素養：

教導孩子如何使用AI自主學習，須讓孩子評估資料來源及辨別所得資訊是否真實可靠。在運用資料時，必須秉承學術誠信並尊重知識產權。

6. 建立孩子慎思明辨能力：

AI技術並不是完美，有時候會出現錯誤或偏見。因此，家長須教導孩子們保持慎思明辨能力，不盲目相信AI提供的結果，並學習如何評估和應對AI的限制和挑戰。

7. 重視倫理和同理心：

與孩子分析關於AI的倫理問題，如隱私問題、演算法偏見、對就業的影響。教導如何負責任地使用AI，同時強調不道德使用AI的惡果，培養孩子的同理心。

8. 保護孩子的數據和隱私：

在利用AI自主學習的過程中，家長須關注和保護孩子的數據和隱私。選擇安全可靠的AI平台，並教導孩子如何保護自己的個人信息。

家長們在AI新世代的學習中發揮着重要的角色。通過提升自己的資訊素養，可以更有效地促進孩子利用AI自主學習。讓我們營造一個鼓勵好奇心和慎思明辨的學習環境，與孩子一起成長，探索AI為自主學習帶來的無限可能！

附註：此文章為作者與AI平台ChatGPT和POE.com共同創作

文：江雪儀（香港教育大學課程與教學學系高級講師、數碼學習與科技文學碩士課程主任）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]