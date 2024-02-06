感創航道：斷捨離下分拆的常識科

不一樣的學習取向

隨着科技發達，人工智能（AI）教學及電子學習已是常態，由最早的虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）打破了空間限制，在STEAM大行其道下，又出現MR（混合實境）及HVR（混合式虛擬實境）將以360度環場影像取代3D；加上社會環境瞬息萬變，面對不同難題，保護環境、正向生命教育及網路安全等也是熱門議題。

角色定位

現在孩子心智發展更成熟，富創意及好奇心，不喜死記硬背；加上過去疫情帶來的網課，學生變得不善用說話及眼神溝通。現今家長的知識水平比以往提升了，期望和上世紀大不同，對子女各方面發展也十分重視及寄予厚望，希望學校提供多元智能發展，以應付新世代的挑戰。

無論世代怎樣變化，教師仍是重要的學習促進者。把常識科分為科學科和人文科，我覺得會是兩個更「主科」或「專科」，讓教師更專注引導學生從實驗／生活中發展探究能力，創造不同空間推行全方位學習活動，加強學生的自主學習能力，才能善用生成式AI，令學習事半功倍。

學習經歷環環相扣

我記得有名校長曾分享，以「屎尿屁」比喻固體、液體和氣體，讓學生一世都得記得。這是科學科範疇二的內容，向小學生講解物質、能量和變化，看似難明，其實是正常的生理現象，也是小孩需要學習的東西，不就是與生活連繫上？

在範疇三，學生要學習鹹淡水的來源及用途，食水需要過濾和淨化。教師先引導學生探索地球與太空的奧秘，透過學生動手製作濾水器及參觀水資源教育中心等，思考節約用水的個人行動計劃，付諸實踐，正如魯迅說：「專讀書也有弊病，所以必須和社會接觸，使所讀的書活起來。」教師可引導學生探究，多觀察並重視實踐，從而認識善用地球資源的重要，培養學生對宇宙的欣賞。

在以上的條件下，便出現了「斷捨離」下分拆的常識科。一、不斷擴展高層次，給予學生更多體驗式與全方位學習，培養主動探究及思考，學習提出問題，能協力製作產品／匯報，最後反思；二、窮追不捨ASK，21世紀迎來巨大轉變，學生在網絡世界唾手可得知識，所以「核心素養」強調學習不以知識及技能為限，宜與生活結合，透過實踐力行，培養共通能力，包括自主學習、創新、解難及與人協作等，達至全人發展，所以態度（Attitude）及技能（Skill）為首要，最後才是知識（Knowledge）；三、不離地，和周邊大環境連結，將所學的轉化到真實生活中，學習不止限於課室，經歷離不開生活情景。

「斷捨離」原意帶出學會放手的心態，教師們發揮專長，改變教學心態，不局限於過去，是時候放手給學生去選擇去體驗，使書本活起來吧！

文：盧麗娟（教育大同學校同行者）

作者簡介：由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享learning by doing理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]