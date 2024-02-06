增添父能量：正確價值觀 如何父傳子？

分享對工作的價值觀和金錢觀

有一次，兒子想買一件玩具，當時我問他：「你有錢買嗎？」兒子的回應是：「借你的八達通給我不就買到了嗎？」我就知道，他對金錢是毫無概念。自此之後每逢為八達通增值，我都用真實紙幣，陪他一起到便利店增值，並教導他爸爸需要努力工作才掙取到金錢，並非不勞而獲。爸爸們，你希望將不同的價值觀，例如對金錢的看法，傳承給兒子嗎？筆者有3個貼士分享：

1. 當價值觀「傳輸帶」

美國與土耳其學者團隊的研究顯示，爸爸對兒子的支援和互動的親職風格，會增強溝通，價值觀會像傳輸帶般，促進父子的價值觀傳遞。大家會有更相似的價值觀。爸爸可以多跟兒子分享你對工作的價值觀，例如：爸爸視工作只為掙錢，還是對人的盡心服務？爸爸怎樣展現出工作準時和盡責呢？還是借請病假去旅行？爸爸喜歡這工作嗎？為何要做這工作？不妨趁兒子年幼時主動分享。

2. 展示對家庭的責任感

有美國學者研究非裔爸爸如何傳遞男性獨特的社會經驗和價值觀，發現爸爸在家裏，會主動向兒子展示如何成為一個為家庭付出的男人，例如：教兒子打呔、煮食、洗衣服、維修等生活技能。這展示除了讓兒子明白爸爸對家庭負責的價觀，亦教育兒子「應使則使」的金錢觀，若自己懂得做的事就不用花錢請別人來處理。爸爸亦可以帶兒子開設一個兒童銀行戶口，教他如何處理金錢。爸爸可積極地示範，用例子、日常生活，傳遞一種男性對家庭的尊重、責任和連結。

3. 當兒子第一位楷模

內地一個有關價值信念傳遞的研究指出，由於性別相同，爸爸更容易將價值信念傳遞給兒子，兒子傾向更在意爸爸的想法。小學階段，他們仍會經常參考和模仿身邊接觸到、同一性別的人，包括爸爸。爸爸不妨按孩子成長階段所需，給予他們成長的養分；同時要以身作則，當良好楷模。舉例說，爸爸是否「月光族」（每月花光所有錢）？爸爸會否不斷追求購買最新的科技或電子產品？還是儲蓄、消費和捐獻都能取得平衡呢？別以為兒子什麼都不知道，你的一舉一動他都看在眼內。

爸爸，有什麼東西是只有你，才能流傳給你的兒子呢？良好的父子關係常是父職的起點，與兒子有良好的關係，亦會為爸爸傳遞價值觀帶來正面的效果。

文：黃格平（維護家庭基金社工、兩個兒子的爸爸、積極鑽研父子關係）

作者簡介：由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第487期]