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副刊
Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：和諧畫的夢

【明報專訊】早前我帶孩子們走訪悉尼，並在朋友家中小住幾天。回想這情景在香港生活真的較難發生，因她的房子有非常多房間，即使招待我這6個小孩的家庭還綽綽有餘。

藝術治療 安靜心靈

好朋友Jenny的工作之一，是用藝術治療幫助有情緒問題的年輕人減壓和安靜心靈，當中包括以和諧粉彩畫作媒介。她女兒喬喬只是小學五、六年級的女孩子，但已可擔任小老師，幫助同輩和其他人學習，由選擇顏色、構圖、工具運用和示範都井然有序。我自己也接觸過這種藝術，見到朋友在家中開班，也立即要求和孩子參與其中，與他們一起執筆繪畫。

紙上自由奔騰 感覺美好

平日我也是個喜歡生活充滿色彩的人，加上對於又要帶孩子、又要工作的雙職媽媽來說，能夠在忙碌的生活中抽出時間停下來繪畫，其實也是一種對自己的關愛。此外這個自由創作的過程，正好也給我帶來放鬆的機會，那一刻，我的腦袋就好像一匹在草原上奔馳的白馬，用筆在紙上自由的發揮，感覺真的很美好。

記得當年我開始學習和諧粉彩畫有兩個原因，第一是想在疫情期間給孩子嘗試多一點不同的興趣和活動；第二、也許有些朋友也知我家中有特殊寶寶，我盼望透過繪畫活動，能結連他們的藝術五感，包括視覺、觸覺、聽覺（繪畫時放着輕音樂）、嗅覺（點放精油擴香放鬆心情）、味覺（小休時提供花茶和美點）。而這次可以與兩個孩子再度執起畫筆，我又再次感覺到幸福，正因為親子間可以建立同一樣的興趣。在親子以外，我也十分享受與三五知己一同繪畫，大家有傾有講，更是建立姊妹情的好機會。

或者太投入，我只用十多分鐘已完成最基本的幾幅圖畫，而且與孩子們也不知不覺地畫了兩小時。所以說藝術不單給小朋友創意發揮的機會，也能訓練專注力和毅力。今次小住5天時間過得太快，期待3月再次走訪悉尼，發掘更多好玩的地方。

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。

www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]

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