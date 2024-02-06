明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

同理心學堂：孩子經常說謊，怎麼辦？

【明報專訊】曾有美國臨牀心理學家指出，說謊是一項需要非常繁複的心智及認知能力的事情，例如在心裏盤算與規劃說謊的內容、後果和父母的反應等，小孩子說謊代表他們有一定的發展程度與聰明，只是這種才智需要得到大人恰當的引導，運用到好的地方。因此當孩子說謊時，重點不是如何懲治他們，而是如何理解他們。

害怕犯錯被懲罰

大多時候，孩子說謊是源於害怕、無助、壓力，或擔心受到懲罰，對於預期以外或者未知的結果感到恐懼，因而選擇說謊來逃避這份巨大的壓迫感。這其實與家長的管教方式有關，若父母習慣用責備、處罰的方式鞭策孩子，長久下來會令孩子留下陰影，畏懼因說實話而受到嚴厲的責罰，也害怕因犯錯而被人看扁或批評，因此不由自主地說謊以避免落得不愉快的下場。

過分稱讚或鼓勵不夠

另一方面，若家長過分稱讚孩子，這種讚賞會在孩子的心裏膨脹，認為這樣做父母便會肯定自己；當事情做得不夠好時，就會靠說謊來獲得認同。舉個簡單例子：每次默書，孩子都取得90分以上並獲得高度讚賞，某次默書孩子忘記溫習，但期望可再次透過高分數換取父母的稱讚，於是他選擇作弊。當然，鼓勵不夠也可能造成孩子對被稱讚的極度渴望，所以孩子可能為了讓父母高興或者得到關注，而編造沒有發生過的事。

面對孩子經常說謊，我們做以下「EPS三部曲」，讓孩子改掉這個壞習慣：

1. Empathy（同理心）——理解孩子說謊動機

作為家長，知道子女說謊一定會生氣，但首先深呼吸，冷靜下來。當務之急不是要責難，而是先探索根本原因，嘗試代入孩子的角色，感受孩子的動機。家長可以用說話安撫孩子，同時讓孩子知道父母的感受，例如：「我知道你並不是故意說謊，你一定很辛苦，但媽媽也覺得很難過，你能說出來讓我們一起解決嗎？」透過這樣的方法，引導孩子理解和解釋真相，一同反思和學習，鼓勵他們以誠實和負責任的方式面對自己的行為。

2. Punishment（罰則）——適當的賞罰制度

訂立賞罰分明的制度有助讓孩子理解謊言帶來的後果。當孩子做得好，當然可以獲得獎勵，例如每次誠實作答可以有一個貼紙，當儲滿20個貼紙，可換取心愛的玩具。相反，孩子說謊時，即使他們最終承認謊話，都要有所懲罰。這個懲罰可以涉及到孩子想要的一樣東西，例如想看的動畫片，或是他不喜歡做的家務、運動等，明確讓孩子明白說謊是會有後果。請緊記，懲罰不是體罰，更不是冷暴力，重點在於鼓勵孩子以誠實和負責任的方式面對自己的行為。

3. Support（支持）——給予孩子支持和鼓勵

家長想要與孩子建立信任和尊重的關係，可嘗試多用「5種愛的語言」（貼心的禮物、專屬的時刻、為對方服務、肯定與讚美、身體的接觸），讓孩子感受到實實在在的愛、支持和理解。家長也要確保自己言行一致，多反思日常行為，給孩子做個好榜樣。

總結而言，成人應透過積極的引導、良好的溝通和支持，幫助孩子建立誠實和正直的價值觀。

文：李曉嵐（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介：香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第487期]

相關字詞﹕親子筆陣 說謊 李曉嵐 同理心學堂

上 / 下一篇新聞