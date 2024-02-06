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Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

讀書時節：看一套好漫畫

【明報專訊】最近一名台灣家長發現，孩子的老師在班房放了一套《龍珠》，讓學生自由取閱，那名家長覺得孩子不應該看這種漫畫，因為無法建立學習習慣。這家長的說法，在網上群組引起討論：孩子該讀漫畫嗎？

漫畫常予人一種「庸俗」、「速食」的印象。不過每本書內容不同，「庸俗」、「速食」的純文字書也不罕見。如果探討孩子應否讀漫畫，就涉及「該閱讀什麼書」這個問題；解答這問題，又要思考「為何閱讀」。閱讀，能提升語文能力，包括閱讀策略、語感和行文用字等，同時可獲取知識、慰藉心靈和提升精神價值，以及為了漸被電子產品取代的消閒娛樂用處。

記得小時候，媽媽買了蔡志忠的《漫畫禪說》和《漫畫唐詩》放在家裏，而我總在無聊時翻開，一看再看。這些漫畫深入淺出解說中國哲學與文學，不知不覺成了我粗疏學養的底子；長大後成為語文教師，我也建議學生看蔡志忠的《漫畫論語》、《漫畫莊子》，因為漫畫滲透了原文和語譯，不失為溫習DSE中國語文科考試的好素材。除了蔡志忠作品，不少漫畫也具豐富知識，譬如說《交響情人夢》，就讓我認識拉威爾、德布西和拉赫曼尼諾夫的作品，還有欣賞鋼琴演奏的細節。

原典較難入門 漫畫可充導讀

讀原典固然好，但程度不夠，時間不足，原典或會打擊興趣，令人卻步；漫畫倒是好入門，是接觸原典前的導讀。記得年前在校內辦一個《史記》活動，推介了鄭問的漫畫。鄭問以中國水墨畫，配上電影分鏡形式，把不少中國歷史故事繪成漫畫，如《東周英雄傳》和《始皇》等作品皆享負盛名。當年念中三的我，在學校圖書館看過鄭問的《刺客列傳》，被當中「士為知己者死」的精神感動，促使我借了一本白話文《史記》讀一遍；長大後念中文系了，又念念不忘在大學圖書館把《史記》原典讀完。說起來，漫畫對我在文史方面的啟蒙不限於此，橫山光輝的《三國志》也是我對原典的導讀。今天我校圖書館也有一套橫山光輝的《項羽與劉邦》，據悉不少學校圖書館也放了橫山光輝的《赤壁》在架上。要說流行一點的《金田一少年事件簿》，最終也引領我讀橫溝正史的《金田一》系列及各冷硬派偵探小說。

《男兒當入樽》熱血 《龍珠GT》感人

除了知識，漫畫亦可提升一個人的精神價值。《男兒當入樽》教會我要對理想鍥而不捨，《消防員的故事》和《海猿》令我明白犧牲與付出的意義。而文首提及的《龍珠》系列，其中《龍珠GT》作為悟空與孫女冒險的故事，兩代人的交流也是感人肺腑。或許有人嫌棄《龍珠》打打殺殺，不過金庸小說也不乏類近情節，中文科一篇課文《大鐵椎傳》大戰響馬賊情節亦有過之而無不及吧？

讀原典，讀「正經書」好。為考試多讀文字，當然沒錯，可是生活不應只為考試。我們總不會痛罵一個放假休息的人不事生產吧？心靈滿足與消閒休息都很重要。

話說回來，只讀漫畫，固然不行，這涉及「閱偏食」，是一個擇日再談的課題了。

文：程志森

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]

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