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副刊
Happy PaMa 教得樂 第487期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：放手

【明報專訊】放手，看似是給父母的老生常談，卻又是常被誤解或忽略的忠告。放手不是放棄，相反，不放手，才會使孩子放棄成長，作為父母，不可輕視。

跟女兒談到一些兒童成長的研究，原來，在孩子成長過程中，假如父母在應放手時不放手，子女就會開始習慣，甚至倚賴這種照顧方式，逐漸成為一種他們不想改變的狀况，也失去改變的信心。「孩子還小」是我們常有的解釋，合理化他們一切不合理表現。可是，當孩子到達某一個年歲，看見其他同齡或比他們更年幼的孩子，早已懂得自理，還會幫忙煮飯、打掃、照顧弟妹，父母就意識到孩子不妥。這時，若要求子女嘗試仿效，他們就會崩潰，甚至有行為倒退、用情緒操控父母等情况，例如忽然不能再自己睡、晚上持續尿牀等，較大一點的孩子還會出現對抗父母的行為。 

父母不放手 孩子受「詛咒」

父母不願放手，對孩子來說，彷彿是一種「詛咒」，把他們囚禁在一個失去成長的空間裏面。孩子的身體一日一日地長大，心智卻停留在某一個時間點，他們自己也不好受，即使不談學業情况，單說社交，因為身邊的朋友都一直在長大，大家的距離會愈來愈遠，慢慢地，他們會感到被遺棄、被疏遠，因而變得孤獨、隱蔽。

筆者過去7年都在貧窮關懷的服侍裏，這一類孩子的情况，出現在中產家庭的比例遠比基層家庭多。也許，基層父母為着生活，不得不放手，反而，孩子少有這方面的問題，他們都相對獨立，懂得體諒親心。記得早前遇過一名住劏房的男孩，生活很艱難，爸爸因患有糖尿病而需要截肢，家庭擔子就落在媽媽身上，不久，媽媽也得了癌症。那一次的探訪在冬天，很冷，原本想給男孩一點鼓勵，沒想到他分享了很多感恩的事情，其中最大的感恩，是每天清早上學前，媽媽都會起來給他預備一杯熱水，他喝着，就得着力量前行，再難，也不怕。

雖然每個孩子成長都不一樣，但不論是兒童成長或幼兒心理的研究都告訴我們，隨着年齡增長，孩子心智、能力、表現都有一定進程。父母可以陪伴孩子多久？再不願放手的，總有一天也需要放手，那時孩子將會如何？別迷信孩子長大一點就自然會好，這是父母「不負責任」的表現。每個孩子對成長都充滿憧憬，他們都渴望，亦有能力做得比現在更好，不過前設是，父母願意放手，給予他們機會經歷成長。

子女獲信任 方能享受成長

說到底，放手是什麼？是給孩子信任。當孩子感到被父母信任，他們的生命就開始轉化，因信任而生出信心，開始享受成長的美好。這一切，只在乎父母如何看自己的孩子，我們如何看他，他就如何看自己。不放手，或許不是孩子不能，而是我們認為他們不能，沒有給他們成長所需的信任。

新的一年，願我們都為孩子作出改變，改變我們過去看孩子的眼界，學習放手，給予他們更多信任，叫他們的生命回復應有的自信與光彩。面對成長，再難，也不怕。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第487期]

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