家家有禮：治癒系小貓 分享幸福甜點

【明報專訊】今個新年，外表軟萌且造型多變的日本網紅治癒系小貓mofusand來到皇室堡，「身高」2.2米的mofusand化身為可愛貓店主，在皇室堡開辦「喵萌之甜蜜Cafe」，大開幸福甜點派對，與大小朋友分享甜蜜滿瀉的甜品！而在其中的「幸福喵萌商店街」則有會場首發的賀年造型盲盒，當中包招財達摩mofusand、鏡餅mofusand等，個個造型可愛。想為家中添新「裝」，更可入手會場限定mofusand插畫，以藝術療癒心靈！